Veneția a strâns peste 5 milioane de euro din taxa de acces în oraș pentru turiști.

Autoritățile din Veneția au colectat în acest sezon peste 5 milioane de euro din taxa percepută turiștilor care se opresc în oraș pentru mai puțin de o zi.

Despre aceasta informează dpa, scrie „Europa Liberă”.

Taxa cuprinsă între 5 și 10 euro este percepută pe parcursul a 60 de zile selectate din sezonul de vârf, între aprilie și iulie. În restul anului, vizitatorii pot intra în oraș gratuit.

În acest sezon, taxa a fost plătită de peste 650.000 de vizitatori.

Primarul Veneției, Simone Venturini, a propus ca anul viitor să crească taxa de intrare la 30–50 de euro în zilele când se așteaptă un număr deosebit de mare de turiști.

Totuși, primarul nu are autoritatea de a majora taxa. Deși taxa a fost introdusă printr-o hotărâre a municipalității, plafonul maxim este stabilit prin legislația națională. Prin urmare, Venturini trebuie să consulte guvernul de la Roma.

Taxa are scopul de a ajuta la o mai bună reglementare a turismului de masă în oraș, cu numeroasele sale atracții unice.

Până în prezent, în centrul istoric al Veneției locuiesc aproape 50.000 de persoane, ceea ce este mai puțin decât numărul locurilor de cazare din oraș. Oaspeții hotelurilor care rămân în oraș pe termen lung sunt scutiți de taxa zilnică, dar trebuie să plătească taxa pentru cazare.