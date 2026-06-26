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unian.net logounian
26 Iunie 2026, 17:37
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Vârsta de pensionare pentru femei a fost majorată în România

În România are loc procesul de egalizare a vârstei de pensionare pentru bărbați și femei. Începând cu luna iulie, vârsta de pensionare pentru femei va crește treptat și până în 2035 va ajunge la 65 de ani.

Vârsta de pensionare pentru femei a fost majorată în România.
Vârsta de pensionare pentru femei a fost majorată în România.

Nouă lege privind pensiile aduce modificări importante în modul de pensionare anticipată, care va fi disponibilă doar persoanelor cu o vechime în muncă de cel puțin 40 de ani, scrie unian.net, citând antena3.ro.

Totodată, până în 2035, vârsta de pensionare pentru femei va ajunge la același nivel ca și vârsta standard de pensionare pentru bărbați, adică 65 de ani. În fiecare an, vârsta de pensionare va crește cu aproximativ două luni.

Până la adoptarea legii, femeile se pensionau la 63 de ani, iar bărbații la 65 de ani. Este de menționat că în România există aproximativ 4,6 milioane de pensionari, femeile reprezentând majoritatea.

Sursă
unian.net logounian
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