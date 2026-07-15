Vânzările globale de smartphone-uri au scăzut la nivelul înregistrat acum 13 ani.

Piața globală a smartphone-urilor în al doilea trimestru al anului 2026 a întâmpinat dificultăți serioase. Potrivit estimărilor analiștilor, livrările globale au scăzut cu 11% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Acest indicator a atins minimul pentru al doilea trimestru din ultimii 13 ani. Principala cauză a evoluției negative a fost deficitul de cipuri de memorie operațională și permanentă DRAM și NAND. Furnizorii de componente prioritizează serverele pentru inteligență artificială, motiv pentru care producătorii de echipamente mobile sunt nevoiți să crească prețurile pentru a compensa costurile, scrie counterpointresearch.com.

În condițiile actuale, mărcile înregistrează rezultate diferite. Samsung și-a recâștigat primul loc în clasamentul mondial, cu o cotă de 24%. Au contribuit livrările stabile, promovarea activă a gamei de top Galaxy S26 cu funcții AI și politica flexibilă de prețuri pe piețele emergente. Pe locul al doilea s-a situat Apple, cu o cotă de 20%, înregistrând o creștere a livrărilor de 3% datorită cererii constante pentru familia iPhone 17. Este remarcabil faptul că Apple a fost singurul jucător important care a evitat majorarea prețurilor în trimestrul trecut.

Restul reprezentanților din top cinci au înregistrat scăderi mai mari. Livrările Xiaomi, OPPO și vivo au scăzut cu două cifre, deoarece aceste mărci depind mai mult de segmentele de prețuri bugetare și medii, cele mai sensibile la creșterea prețurilor memoriei. Xiaomi a menținut o cotă de 12% prin optimizarea gamei de modele, în timp ce OPPO a ocupat 11%, iar vivo 8%. Previziunile experților pentru restul anului rămân moderate. Se așteaptă ca, la finalul anului 2026, piața globală să scadă cu aproximativ 14% din cauza problemelor persistente legate de disponibilitatea semiconductorilor.