Astăzi, rușii se află într-o situație în care, din cauza operațiunilor ofensive, practic nu pot obține nimic pe câmpul de luptă, iar succesele Ucrainei creează condițiile necesare pentru încheierea războiului.

Despre acest lucru a declarat într-un interviu pentru The Sunday Times vicepreședintele SUA, JD Vance, informează eurointegration.com.ua.

Potrivit lui Vance, atunci când a analizat războiul dintre Rusia și Ucraina, i s-a părut evident că, având în vedere răspândirea dronelor și tehnologiilor de supraveghere, Ucraina ar fi fost mai bine să se consolideze pe poziții și să epuizeze Rusia, decât să înceapă operațiuni ofensive costisitoare pentru a recuceri teritoriile ocupate.

„Dacă ne amintim vara anului 2023, subiectul principal al disputelor era dacă Ucraina ar trebui să încerce să lanseze o contraofensivă de amploare. Practic întreaga lume occidentală, inclusiv președintele Biden, a exercitat presiuni asupra ucrainenilor să înceapă o contraofensivă majoră, ceea ce, după cum s-a dovedit ulterior, a fost o catastrofă strategică și tactică”, a spus Vance.

Administrația Trump, a adăugat el, înclină spre ideea că ucrainenii, paralel cu negocierile, trebuie să se concentreze cât mai mult pe apărare.

„Această abordare a adus mult mai multe rezultate, deoarece este mai ușor să stai în defensivă decât în ofensivă. Aceasta le-a permis ucrainenilor să folosească mai bine avantajul lor tactic. Sincer să fiu, rușii se află acum într-o situație în care ceea ce pot obține prin operațiuni ofensive prelungite este extrem de puțin – și se apropie de zero. Acest lucru poate crea spațiul necesar pentru noi să ducem treaba până la capăt”, a spus Vance.

El a adăugat că rușii plătesc scump pentru fiecare kilometru pătrat pe care îl cuceresc. Potrivit lui, acest lucru se datorează faptului că SUA și NATO au încurajat Ucraina să se concentreze mai mult pe apărare, ceea ce s-a dovedit a fi eficient.