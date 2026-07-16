Vance: Am dat-o rău de tot în bară cu comunicarea privind dosarele Epstein.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că administrația lui Donald Trump „a dat-o rău de tot în bară” în privința publicării materialelor din dosarul infractorului sexual Jeffrey Epstein.

Declarația lui Vance este citată de Politico, transmite eurointegration.com.ua.

Vance a recunoscut că Casa Albă a gestionat greșit comunicarea: mai întâi a creat așteptări exagerate, apoi a ajuns la concluzia că practic nu există informații noi.

„Spun asta cu toată sinceritatea: da, am dat-o rău de tot în bară cu comunicarea privind dosarele Epstein, pur și simplu așa. Dar credeți oare că am dat greș pentru că am încercat să ascundem ceva? Nu", a declarat vicepreședintele.

El a indicat-o pe fostul procuror general Pam Bondi drept oficialul cu cea mai mare responsabilitate pentru amplificarea așteptărilor legate de dosarele Epstein, afirmând că ea „a exagerat ceea ce aveam și ceea ce nu aveam".

La întrebarea ce ar fi recomandat administrației să facă diferit, Vance a răspuns: „Cred că ar fi trebuit pur și simplu să renunțăm la tot de la bun început”.