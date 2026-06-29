Val de căldură în Franța: Serviciile funerare, suprasolicitate din cauza creșterii numărului de decese.

Valul de căldură care a traversat Franța a lăsat în urmă un bilanț mortal.

Potrivit Serviciului Național de Sănătate, începând cu 24 iunie, în țară s-a înregistrat un număr cu aproape 1.000 mai mare de decese comparativ cu lunile precedente. Birourile funerare abia fac față volumului crescut de muncă și sunt nevoite să refuze primirea noilor decedați, transmite euronews.com.

Primăria Parisului a anunțat instalarea a două module temporare pentru depozitarea corpurilor în morgile municipale, fiecare cu o capacitate de 20 de locuri.

Agenția Națională Santé publique France precizează că numărul de decese va fi cel mai probabil revizuit în creștere, deoarece unele certificate de deces, în special cele eliberate pentru decedați acasă sau în cămine de bătrâni, nu au fost încă transmise în format electronic.