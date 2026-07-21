Vacanțele în Grecia se scumpesc: Prețul cazării a crescut până la 179 de euro pe noapte.

Prețurile pentru închirierea pe termen scurt a locuințelor în Grecia au crescut semnificativ în iunie, depășind media europeană a scumpirilor.

Potrivit analizei platformei AirDNA, costul mediu pe noapte a ajuns la 178,8 euro, ceea ce reprezintă o creștere de 12% față de aceeași perioadă a anului trecut, scrie newsbv.ro.

În comparație, în Europa costul mediu pentru acest tip de cazare este de aproximativ 150 de euro pe noapte, iar creșterea anuală a prețurilor a fost de 7,5%.

Deși cererea pentru închirierea prin Airbnb și alte platforme similare a scăzut cu peste 2%, gradul mediu de ocupare al locuințelor a rămas la aproximativ 65%, înregistrând doar o scădere nesemnificativă. Experții explică acest lucru prin faptul că proprietarii au compensat scăderea cererii prin majorarea prețurilor.

Potrivit datelor AirDNA, în prezent în Grecia sunt active aproximativ 154.000 de unități disponibile pentru închiriere pe termen scurt, care au avut cel puțin o rezervare în ultima lună. Aceasta reprezintă o scădere de 2,5% față de aceeași perioadă din 2023.

Reducerea numărului de unități de cazare este asociată cu măsurile adoptate de autoritățile elene pentru a limita consecințele turismului excesiv. În țară au fost introduse reguli mai stricte privind funcționarea și obținerea autorizațiilor pentru unitățile destinate închirierii alternative hoteliere.