Vacanțele de familie în Dubai s-au ieftinit anul acesta cu 25%, iar în Egipt cu 8%.

Vacanțele de familie în destinații precum Dubai și Egipt sunt mai ieftine în această vară decât anul trecut, după ce operatorii de turism au redus prețurile pentru a atrage turiștii.

Prețul mediu pentru un sejur all-inclusive de șapte nopți, pentru o familie, în Emiratele Arabe Unite a scăzut cu 25% în luna august față de anul trecut. Pentru o vacanță similară în Egipt, prețurile sunt cu 8% mai mici, potrivit datelor TravelSupermarket, transmite antena3.ro.

Războiul din Iran i-a făcut pe mulți turiști britanici să evite țările aflate în apropierea conflictului sau rutele care traversează spațiul aerian din Orientul Mijlociu. În schimb, tot mai mulți aleg să rămână în Europa.

În același timp, costul pachetelor turistice pentru Spania, Portugalia și Grecia a crescut cu 3% până la 5%, arată aceleași date.

Operatorii turistici au redus prețurile și pentru alte destinații. Vacanțele în Maroc au devenit mai ieftine cu 6,5%, în Tunisia cu 2,5%, iar în Turcia cu 1,6% comparativ cu vara trecută.

Tim și Natalie Harris, din Swansea, rezervaseră o vacanță în Dubai pentru această vară, împreună cu cele două fiice. După izbucnirea războiului din Iran, au decis să anuleze călătoria și au pierdut avansul plătit.

„Am reușit totuși să găsim un pachet all-inclusive în Mexic, pentru 6.400 de lire sterline, pe care l-am rezervat", spune Tim.

Luna trecută, Ministerul britanic de Externe a retras recomandarea prin care îi sfătuia pe cetățeni să nu călătorească în Dubai, după ce Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord pentru oprirea războiului. Totuși, autoritățile au avertizat că „situația rămâne imprevizibilă" în regiune.

Asistenta managerului agenției turistice Marple Travel Hyde, Molly Hitchen, observă că anul acesta turiștii sunt mai preocupați de călătoriile în țările din apropierea Orientului Mijlociu, precum și de riscul de a rămâne blocați în străinătate din cauza unor posibile probleme cu aprovizionarea cu combustibil.

„Oamenii pun întrebări, dar îi asigurăm că nu există absolut nicio problemă cu aceste destinații”, spune ea.

Flora Badger va pleca în această vară în prima vacanță în străinătate împreună cu trei fiice. Flora s-a gândit inițial să rezerve în aprilie, pentru a evita lunile scumpe de vară, dar spune că a amânat decizia din cauza situației din Orientul Mijlociu și a temerilor că ar putea rămâne blocată în străinătate. În cele din urmă, a rezervat o vacanță în septembrie pe insula spaniolă Lanzarote.

„Prețul a fost o problemă foarte, foarte mare. Este foarte frustrant cât de mult cresc prețurile în vacanțele școlare. Până la urmă, copiii au nevoie de o bucurie, am economisit pentru această vacanță, au așteptat-o cu nerăbdare, așa că plănuim să mergem”, a povestit ea.

Creșterile abrupte de preț pentru vacanțele în Europa par să fi încetinit, dar costurile continuă totuși să urce, potrivit datelor TravelSupermarket.

Prețul mediu al unui sejur all-inclusive de șapte nopți, pentru o familie, în luna august, în Spania, este cu 4% mai mare, ajungând la 155 de lire sterline de persoană. În Portugalia, prețurile au crescut cu 3%, iar în Grecia cu 5%.

În funcție de ziua săptămânii în care aleg să călătorească, o familie de patru persoane ar putea plăti cu până la 160 de lire sterline în plus pentru o vacanță în Spania anul acesta față de anul trecut, ceea ce ar duce costul total până la aproximativ 4.340 de lire sterline.

Datele se bazează pe căutări online făcute pe TravelSupermarket între 18 aprilie și 17 iunie, pentru vacanțe all-inclusive de șapte nopți, în familie, în august 2025 și august 2026. Autorii menționează că prețurile reale pot varia în funcție de stațiunea aleasă și momentul rezervării.