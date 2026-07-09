Vacanță mai scumpă: Turiștii din Italia, înșelați prin diverse scheme.

Chiar dacă ați reușit să cumpărați bilete de avion ieftine, vacanța în Italia poate costa mult mai mult decât ați planificat.

Turiștii povestesc tot mai des despre taxe ascunse și capcane cu care se confruntă în restaurante, cafenele, magazine și chiar la închirierea locuințelor, transmite bb.lv.

Italia rămâne una dintre cele mai populare destinații turistice din Europa, însă călătorii avertizează tot mai des despre cheltuieli ascunse care pot crește semnificativ bugetul călătoriei. Potrivit turiștilor, în orașele turistice populare ca Roma, Milano, Napoli și Veneția astfel de situații apar mai frecvent.

După cum scrie Daily Mail, mulți călători consideră că tocmai în Italia se confruntă cel mai des cu taxe neașteptate și diverse metode de a mări prețul cumpărăturilor sau serviciilor.

Taxe suplimentare în cafenele și restaurante

Una dintre cele mai frecvente plângeri este includerea unor poziții suplimentare în nota de plată. Turiștii povestesc că uneori în bon sunt incluse băuturi sau feluri de mâncare pe care nu le-au comandat sau li se oferă diverse adaosuri fără a li se preciza că acestea se plătesc separat.

Astfel, o turistă a povestit că în timpul vacanței la Roma a comandat împreună cu însoțitorul ei înghețată, câte trei bile a câte patru euro fiecare. În loc de 24 de euro, a primit o notă de plată de 44 de euro.

S-a dovedit că vânzătorul a adăugat la desert frișcă, macarons și cannoli, pentru care a fost nevoie să plătească încă 20 de euro. Potrivit turistului, din modul în care era aranjată vitrina nu se putea înțelege că aceste adaosuri se plătesc separat.

Cumpărături „uitate”

O altă schemă frecventă ține de magazinele de suveniruri. Unii turiști susțin că vânzătorii profită de neatenția cumpărătorilor și nu pun în pachet o parte din produsele deja plătite.

Un călător a povestit că a plătit o brățară și un colier, însă vânzătorul, profitând că cumpărătorul s-a distras vorbind cu sora sa și i-a dat doar brățara.

Taxă pentru porție împărțită

Unele restaurante percep o taxă suplimentară, dacă vizitatorii cer să împartă un fel de mâncare pentru doi.

La unul dintre localuri, această taxă a fost justificată prin costurile pentru vase suplimentare, șervețele și timpul angajaților necesar pentru a tăia porția.

Taxă suplimentară pentru lenjerie și prosoape

Cheltuieli neașteptate pot apărea și la închirierea locuințelor. Potrivit turiștilor, în unele apartamente costul lenjeriei de pat și al prosoapelor nu este inclus în prețul cazării și se plătește separat.

Cum să eviți cheltuielile suplimentare

Călătorii experimentați recomandă să se clarifice din timp costul oricăror servicii suplimentare, să se verifice cu atenție notele de plată în restaurante și cafenele, precum și să nu se plece de la casă până nu se verifică dacă au fost primite toate produsele plătite. La rezervarea locuinței este important să se citească cu atenție descrierea și să se verifice dacă în preț sunt incluse prosoapele, lenjeria de pat și curățenia.

Majoritatea capcanelor turistice pot fi evitate dacă se clarifică din timp condițiile de servire și se verifică cu atenție bonurile. Câteva minute petrecute pentru verificarea notei de plată sau a condițiilor de cazare pot ajuta să economisiți nu doar bani, ci și să păstrați o stare bună de spirit pe durata vacanței.