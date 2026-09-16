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theins.ru logotheins
16 Septembrie 2026, 14:29
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Ursula von der Leyen a propus Canadei să devină „membru asociat” al UE

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus Canadei să devină primul „membru asociat” al Uniunii Europene. Ea a făcut această declarație în timpul discursului anual privind starea UE, la Strasbourg.

Ursula von der Leyen a propus Canadei să devină „membru asociat” al UE.
Ursula von der Leyen a propus Canadei să devină „membru asociat” al UE.

La discurs a participat prim-ministrul Canadei, Mark Carney, scrie theins.ru, cu referire la bloomberg.com.

„În această lume nouă, trebuie să ne regândim urgent parteneriatele și să creăm coaliții globale pentru reziliența și democrațiile noastre. Aș dori să deschid împreună cu dumneavoastră ușa pentru ca Canada să devină primul membru asociat al Uniunii Europene”, a declarat von der Leyen.

De asemenea, ea a propus extinderea cooperării dintre UE și Canada în industrie, tehnologie, apărare și energie, numind Arctica unul dintre posibilele proiecte comune-cheie.

Un asemenea statut nu există în prezent: este vorba despre crearea unei noi forme de parteneriat, care va permite Canadei să se integreze mai strâns cu UE, fără a deveni membru cu drepturi depline.

Bloomberg notează că părțile au discutat anterior despre crearea unei noi alianțe în domeniul securității. Canada, spre deosebire de Regatul Unit, a obținut acces la SAFE — programul european de creditare pentru achiziții în domeniul apărării, în valoare de 150 de miliarde de euro.

Printre chestiunile nerezolvate se numără ratificarea finală a acordului comercial CETA, care, la circa zece ani de la încheiere, încă nu a fost aprobat de zece state UE, precum și divergențele privind taxa europeană pe carbon la import, normele privind defrișările și utilizarea pesticidelor.

În octombrie urmează să aibă loc la Montreal summitul UE — Canada. Potrivit surselor Bloomberg, până atunci părțile ar putea pregăti un acord privind comerțul digital.

Anterior, prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a declarat că vechea „ordine internațională bazată pe reguli” a încetat, de fapt, să mai existe și a îndemnat „puterile mijlocii” să se unească pentru a contracara presiunea exercitată de cele mai mari puteri mondiale.

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