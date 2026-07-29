Ungaria blochează din nou aderarea Ucrainei la UE.

Ungaria a blocat negocierile privind două clustere legate de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, informează Financial Times.

Potrivit unor surse, Budapesta a amânat deschiderea celui de-al doilea și celui de-al treilea cluster de negocieri privind integrarea pe piața unică, precum și politica economică și socială, scrie rbc.ua, citând ft.com.

Mai mult, echipa liderului maghiar Péter Magyar cere să nu se accelereze procedurile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană.

Potrivit Financial Times, ultimele acțiuni ale Budapestei indică o reticență a autorităților maghiare de a renunța definitiv la politica anterioară față de Ucraina.

Un diplomat al UE a numit întârzierea o „barieră temporară” care probabil va putea fi depășită. În același timp, oficialii europeni consideră că, pentru a menține sprijinul Ungariei, va fi probabil necesară o intervenție politică directă.

Prim-ministrul maghiar a fost inițial împotriva accelerării aderării Ucrainei la UE. În plus, summitul mult anunțat cu președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, nu a avut loc până acum.

Un reprezentant al guvernului Ungariei a declarat că Budapesta se opune oricărei „proceduri accelerate” pentru Ucraina, considerând că Kievul nu trebuie să primească condiții mai favorabile decât țările din Balcanii de Vest, care de ani de zile îndeplinesc cerințele pentru aderarea la UE.