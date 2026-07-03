Un val de caniculă extremă a lovit Statele Unite.

În nord-estul SUA, inclusiv în New York și Washington, precum și în mai multe alte regiuni ale țării, se înregistrează temperaturi extreme.

Despre acest lucru scriu mass-media americane, inclusiv CNN și CNBC. Potrivit prognozelor Serviciului Național de Meteorologie (NWS), peste 180 de milioane de persoane — aproximativ jumătate din populația totală a SUA, vor fi în următoarele zile în zone cu nivel „serios” și „extrem” de pericol din cauza căldurii.

Mass-media raportează că deasupra estului SUA s-a format un „dom termic”. Meteorologii se așteaptă ca în următoarele zile în multe state temperatura diurnă să ajungă la +35–38°C, iar din cauza umidității ridicate, aceasta va fi resimțită ca fiind între 43 și 46°C. Se preconizează că în zilele următoare vor fi doborâte multe recorduri de temperatură diurnă și nocturnă.

Căldura puternică a coincis cu perioada de călătorii active și sărbătorirea Zilei Independenței, weekendul asociat acesteia se va desfășura între 3 și 5 iulie. La Washington vor avea loc evenimente de masă, cu atât mai ample cu cât în acest an se marchează 250 de ani de la Independența SUA. NWS estimează că temperatura resimțită la Washington și New York pe 4 iulie poate ajunge la 46°C. În plus, continuă Campionatul Mondial 2026, în seara de 3 iulie la Miami va avea loc meciul optimilor de finală dintre Argentina și Capul Verde, iar temperatura în acel moment este așteptată să depășească 32°C.

Săptămâna trecută și în această săptămână Europa s-a confruntat cu o căldură extremă.