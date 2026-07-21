Un tanc petrolier care naviga din Egipt spre Ucraina, avariat în Marea Neagră lângă litoralul României.

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că, noaptea trecută, un petrolier pentru transportul propanului, Gas Lisbon, sub pavilion liberian, a suferit avarii la aproximativ 20 de mile marine de coasta României.

Despre aceasta a scris el pe contul său de pe X, informează eurointegration.com.ua.

Președintele României a menționat că nava a plecat din portul Alexandria (Egipt) și se îndrepta spre portul ucrainean Reni.

Potrivit acestuia, la scurt timp după incident, la locul evenimentului au sosit două nave ale Agenției Române pentru Siguranța Vieții Omenești pe Mare, care au evacuat întreg echipajul, inclusiv trei membri răniți. Toți au fost aduși în siguranță la țărm.

De asemenea, un remorcher trimis în zonă monitorizează ca nava să nu plutească și să nu reprezinte un pericol suplimentar pentru siguranța navigației, a adăugat președintele.

„Autoritățile de stat sunt în stare de alertă sporită și vor stabili circumstanțele, cauzele și responsabilitatea pentru acest incident grav, care cel mai probabil face parte din războiul ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei”, a subliniat Dan.

Potrivit Digi24, nava era încărcată cu propan, iar la bord a avut loc o explozie. Tancul se află la 26 de kilometri de coastele orașului Sfântu Gheorghe.

Sursa informează că nava a fost probabil atacată de o dronă marină. Originea acestei drone este necunoscută.

În prezent, nava încă arde. Pentru a asigura siguranța navigației, tuturor navelor din zonă li s-a transmis un mesaj de avertizare cu solicitarea de a ocoli zona periculoasă.