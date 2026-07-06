Un sat spaniol caută noi locuitori: Oferă case gratuite și locuri de muncă stabile.

În timp ce marile orașe europene se confruntă cu supraaglomerarea, prețurile exorbitante la chirii și criza locuințelor, un sat mic din Spania a pregătit o ofertă greu de refuzat.

Noilor locuitori li se oferă o casă complet renovată, fără niciun cost de chirie, și un loc de muncă stabil. Singura condiție principală este să se mute aici și să devină parte a comunității, informează focus.ua.

Această inițiativă vine din regiunile rurale cele mai afectate de depopulare. Unul dintre cele mai recente exemple este satul Arenillas, situat în provincia Soria, unde în prezent locuiesc permanent doar 40–45 de persoane. Așezarea pitorească se află la aproximativ două ore de mers cu mașina de Madrid, scrie Adevărul.

La începutul anului 2026, autoritățile locale au lansat un program special pentru a atrage noi familii și a salva satul de dispariția de pe harta lumii.

Ce li se oferă noilor locuitori?

Pachetul de sprijin pentru noii rezidenți este foarte atractiv:

Locuință gratuită - o casă complet renovată, pentru care nu trebuie plătită chirie.

Loc de muncă garantat - un loc de muncă permanent pentru unul dintre membrii familiei în domeniul serviciilor pentru obiectivele municipale.

Perspectivă de afaceri - posibilitatea de a dezvolta propria afacere, preluând administrarea barului local, care este centrul vieții comunitare și principalul loc de întâlnire din sat.

Arenillas este situat într-o zonă rurală liniștită, înconjurată de natură, la aproximativ două ore de coasta spaniolă. Autoritățile subliniază că scopul proiectului nu este dezvoltarea economică sau atragerea unor investiții de milioane, ci pur și simplu supraviețuirea comunității.

Condiția principală a proiectului: cei care acceptă să se mute trebuie să se stabilească în sat pentru totdeauna și să devină membri activi ai comunității locale.

Strategia este simplă. Fiecare familie nouă înseamnă copii noi pentru școlile locale, cumpărători pentru magazine și o șansă reală de a păstra serviciile publice, amenințate cu închiderea din cauza lipsei populației.

Cerere uriașă și fenomenul „Spania goală”

Interesul pentru proiect a depășit toate așteptările organizatorilor. La doar câteva zile după anunțarea programului, autoritățile au primit peste 100 de cereri din diferite colțuri ale lumii. Acest lucru demonstrează încă o dată că nevoia de locuințe accesibile și stabilitate economică este o tendință globală.

Programele similare devin tot mai populare în regiunile europene unde populația îmbătrânește rapid și pleacă. Arenillas nu este un caz izolat, ci face parte dintr-un fenomen amplu cunoscut sub numele de „Spania goală” (España vaciada). Acest termen desemnează vaste teritorii rurale unde densitatea populației este acum chiar mai mică decât în unele regiuni din Scandinavia.

Măsuri similare au fost implementate activ în ultimii ani și în alte țări europene, în special Italia, Croația și Portugalia. Acolo, administrațiile locale vând case la prețuri simbolice (de exemplu, 1 euro) sau oferă stimulente financiare substanțiale pentru a atrage noi locuitori.