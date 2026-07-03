Un sat din Slovacia, cu doar 17 locuitori, cere să fie exclus de pe lista UNESCO.

Pitorescul sat slovac Vlkolínec, inclus de peste trei decenii în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, se confruntă acum cu efectele propriei popularități.

În fiecare an, satul în care locuiesc doar 17 rezidenți permanenți este vizitat de aproximativ 100.000 de turiști, iar o parte dintre localnici se plâng că nu mai au liniște și viață personală, scrie unian.net, citând lefigaro.fr.

Satul este situat în nordul Carpaților Occidentali și este cunoscut pentru casele sale tradiționale din lemn și aspectul autentic, care a rămas practic neschimbat. De când, în 1993, Vlkolínec a fost inclus pe lista UNESCO, acesta a devenit una dintre cele mai populare atracții turistice din Slovacia.

Unul dintre cei mai în vârstă locuitori ai satului, Anton Zabucha, în vârstă de 68 de ani, povestește că afluxul de turiști îi afectează viața de zi cu zi. Pentru a nu permite vizitatorilor prea curioși să se apropie de casa sa, el a instalat pe poartă mai multe plăcuțe cu inscripțiile „Proprietate privată”, „Acces interzis” și „Fotografiatul interzis”.

Potrivit lui, multe dintre evenimentele organizate pentru turiști nu mai reflectă tradițiile autentice ale satului, iar Vlkolínec riscă să devină mai degrabă un decor pentru vizitatori decât o comunitate vie. De aceea, bărbatul consideră că renunțarea la statutul UNESCO ar putea readuce liniștea în sat.

Nu toți localnicii împărtășesc opinia privind ieșirea de pe lista UNESCO, însă majoritatea sunt de acord că satul nu dispune de infrastructura necesară pentru a face față unui astfel de flux de turiști. Printre principalele probleme se numără drumul de acces îngust, lipsa locurilor de parcare și numărul insuficient de toalete publice. Potrivit localnicilor, au existat cazuri când turiștii, din cauza lipsei toaletelor, au folosit curțile altora.

Un alt localnic, Peter Gris, spune că situația a devenit atât de complicată încât satul nu mai oferă liniștea pentru care oamenii au ales odată să locuiască aici.

Reprezentanții administrației locale resping acuzațiile și asigură că caută soluții pentru a reduce presiunea turistică asupra comunității. Printre proiectele planificate se numără restaurarea bisericii și a școlii, construirea unor toalete publice suplimentare și amenajarea unei parcări la intrarea în sat, pentru ca traficul auto să nu pătrundă în zona istorică.

În prezent, fiecare locuitor primește aproximativ 400 de euro pe an ca despăgubire pentru inconvenientele cauzate de afluxul turistic și poate depune cereri pentru finanțare suplimentară destinată reparațiilor locuințelor.

Unii dintre vizitatori înțeleg nemulțumirea localnicilor. O turistă din Germania a declarat că, în opinia ei, numărul persoanelor care vin în sat este într-adevăr prea mare și că nu și-ar dori ca străinii să se plimbe constant în jurul casei și grădinii sale.