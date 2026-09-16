Micul sat englez Piddington a votat simbolic pentru ieșirea din Regatul Unit, în semn de protest față de planurile guvernului de a caza până la 1 200 de solicitanți de azil la o bază militară din apropiere.

După cum se menționează, la „referendum” au participat 311 locuitori ai satului, a cărui populație este de circa 350 de persoane. Pentru separare au votat 285 de persoane, împotrivă – 26. Votul nu are forță juridică, transmite eurointegration.com.ua, citând apnews.com.

Șeful parohiei, Tim McNally, a declarat că, astfel, locuitorii „au transmis un semnal clar” regiunii, țării și întregii lumi. Potrivit lui, de acum înainte zona urmează să fie denumită simbolic „Principatul Piddington”.

Referendumul a fost organizat în legătură cu planurile autorităților britanice de a transforma o fostă bază militară a Ministerului Apărării din Bicester într-un loc de cazare pentru bărbații care așteaptă o decizie privind cererile lor de acordare a azilului. Obiectivul este situat la aproximativ 800 de metri de Piddington.

Guvernul declară că baza va fi, în mare măsură, autosuficientă, pentru a reduce la minimum impactul asupra comunității locale. Totodată, o parte dintre locuitorii satului își exprimă îngrijorarea cu privire la securitate, criminalitate și posibila influență asupra prețurilor imobiliare.

Susținătorii „referendumului” l-au numit o manifestare a democrației locale. Presa britanică a comparat însăși ideea separării simbolice cu comedia din 1949 „Pașaport pentru Pimlico”, în care unul dintre cartierele Londrei își proclamă independența față de Marea Britanie.

Referendumul a avut loc pe fundalul creșterii generale a tensiunilor legate de migrație în Marea Britanie. În ultimii ani, în diferite părți ale țării au avut loc proteste împotriva cazării solicitanților de azil în hoteluri și alte obiective.