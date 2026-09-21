Un sat britanic a vrut să devină cel de-al 51-lea stat al SUA
Consiliul parohial al satului englez Piddington, din comitatul Oxfordshire, intenționează să solicite oficial aderarea la Statele Unite.
Aceasta, dacă autoritățile britanice nu vor renunța la planurile de a găzdui solicitanți de azil la baza militară din vecinătate.
Despre acest lucru, președintele consiliului, Tim McNally, a declarat pentru Newsweek.
Potrivit lui, satul speră să obțină „sprijinul Statelor Unite pentru a deveni cel de-al 51-lea stat al acestora”. Scrisoarea către Donald Trump a fost deja redactată, iar dosarul cu argumentele a fost trimis ambasadei americane.
„Știm că au existat discuții despre acest subiect cu [președintele] Trump”, a adăugat McNally.
Totuși, colegul său din consiliu, Michael Nixon, a precizat că, în realitate, încă nu au existat „negocieri directe” cu guvernul american.
„În schimb, am primit un sprijin uriaș, pur și simplu uriaș din SUA — din partea oamenilor de rând. Personal, am primit mesaje din toată America: «Am fi bucuroși să vă primim»”, a relatat el.
Membrul consiliului Joe Marshall a făcut o paralelă istorică într-o discuție cu publicația.
„America a trecut deja prin asta. A avut și independență, și război civil, iar noi, cred, suntem abia la începutul propriului nostru drum. Le vom arăta americanilor că plătim taxe fără a avea reprezentare — exact așa cum se simțeau ei înșiși acum 250 de ani”, a spus el.
Marshall l-a numit pe Trump un om cu „busolă morală”, care „trage la răspundere guvernul nostru atunci când ceva nu-i place”. Newsweek amintește că liderul american a vorbit în repetate rânduri despre extinderea teritoriului țării, menționând Canada, Groenlanda și Canalul Panama.
Despre referendum
Motivul declarației autorităților a fost planul Ministerului britanic de Interne de a caza până la 1.256 de bărbați care solicită azil la o bază a Ministerului Apărării din Bicester — aceasta se învecinează cu terenul sportiv al satului. Consiliul parohial a aflat despre intenția ministerului la sfârșitul lunii iunie, iar răspunsul a fost dat pe 4 iulie: data a fost aleasă intenționat, de aniversarea proclamării independenței SUA. Atunci, locuitorii au fost întrebați dacă ar trebui organizat un referendum propriu-zis privind separarea, iar ideea a fost aprobată cu o majoritate largă.
Votul propriu-zis a avut loc marți, 15 septembrie, iar rezultatul a fost anunțat în dimineața următoare, în fața clubului sătesc. Din cele 312 buletine, 285 au fost pentru ieșirea din Regatul Unit și „autodeterminare”, 26 — împotrivă, iar unul a fost invalidat. Prezența la vot a fost de 91,8%, într-un sat cu o populație de aproximativ 350 de persoane. Totuși, trebuie luat în considerare faptul că plebiscitul nu are forță juridică.
„Noi suntem Piddington, satul care rage”, a anunțat rezultatul vicepreședinta consiliului, Suzanne Parden.
McNally a numit cele întâmplate „un exemplu de democrație funcțională”: „Am intrat în această sală ca niște outsideri, cu o idee îndrăzneață. Și am transmis un semnal întregii lumi”.