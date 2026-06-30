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eurointegration.com.ua logoeurointegration
30 Iunie 2026, 23:06
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Un român suspectat de conspirație extremistă, arestat în Germania

Autoritățile germane au arestat un cetățean român suspectat că a planificat răsturnarea guvernului din țara sa.

Un român suspectat de conspirație extremistă, arestat în Germania.
Un român suspectat de conspirație extremistă, arestat în Germania.

Suspectul, identificat ca Nikita P., ar fi încercat să instaureze un regim nazist în București, transmite eurointegration.com.ua, citând generalbundesanwalt.de.

Procuratura a anunțat că suspectul a fost reținut în landul Baden-Württemberg, în sud-vestul Germaniei, fiind acuzat de tentativă de a crea o organizație teroristă străină.

Potrivit procuraturii germane, Nikita a încercat să înființeze un grup extremist de extremă dreaptă, al cărui scop era declanșarea unui „război al terorii” în România.

Anchetatorii au precizat că acesta a folosit aplicații de mesagerie pentru recrutarea susținătorilor, concentrându-se în special pe tineri. El ar fi îndemnat la crime, incendieri ale clădirilor legate de migranți și reprezentanți ai comunității LGBTQ+, precum și la răspândirea propagandei extremiste.

De asemenea, este acuzat de distribuirea de instrucțiuni pentru fabricarea de otrăvuri, explozibili și bombe artizanale, precum și de incitare a minorilor la comportamente ilegale.

Procurorii au subliniat că, la momentul comiterii presupuselor infracțiuni, suspectul era parțial minor.

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