Un român suspectat de conspirație extremistă, arestat în Germania.

Autoritățile germane au arestat un cetățean român suspectat că a planificat răsturnarea guvernului din țara sa.

Suspectul, identificat ca Nikita P., ar fi încercat să instaureze un regim nazist în București, transmite eurointegration.com.ua, citând generalbundesanwalt.de.

Procuratura a anunțat că suspectul a fost reținut în landul Baden-Württemberg, în sud-vestul Germaniei, fiind acuzat de tentativă de a crea o organizație teroristă străină.

Potrivit procuraturii germane, Nikita a încercat să înființeze un grup extremist de extremă dreaptă, al cărui scop era declanșarea unui „război al terorii” în România.

Anchetatorii au precizat că acesta a folosit aplicații de mesagerie pentru recrutarea susținătorilor, concentrându-se în special pe tineri. El ar fi îndemnat la crime, incendieri ale clădirilor legate de migranți și reprezentanți ai comunității LGBTQ+, precum și la răspândirea propagandei extremiste.

De asemenea, este acuzat de distribuirea de instrucțiuni pentru fabricarea de otrăvuri, explozibili și bombe artizanale, precum și de incitare a minorilor la comportamente ilegale.

Procurorii au subliniat că, la momentul comiterii presupuselor infracțiuni, suspectul era parțial minor.