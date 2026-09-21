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adevarul.ro logoadevarul
21 Septembrie 2026, 10:12
14 059
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Un restaurant din Franța a introdus o amendă de 10 euro pentru mâncarea rămasă în farfurie

Un restaurant cu bufet suedez de lângă Fontainebleau, în Franța, a introdus o regulă neobișnuită: clienții care lasă mâncare în farfurie după ce și-au pus-o singuri trebuie să plătească 10 euro.

În Franța, un restaurant a introdus o amendă de 10 euro pentru mâncarea rămasă în farfurie.
În Franța, un restaurant a introdus o amendă de 10 euro pentru mâncarea rămasă în farfurie.

Această măsura vizează reducerea risipei alimentare.

Restaurantul recent deschis „O Garden Buffet” (O Garden Buffet), situat în apropiere de Fontainebleau, le cere clienților să fie atenți la cantitatea de mâncare pe care și-o pun în farfurie, relatează adevarul.ro.

Proprietarii localului cu bufet suedez, unde vizitatorii plătesc o sumă fixă și pot lua mâncare fără limite clare de cantitate, spun că unii clienți luau anterior mai mult decât puteau consuma. Mâncarea rămasă ajungea ulterior la gunoi.

Pentru a reduce cantitatea de deșeuri, restaurantul a introdus o taxă de 10 euro. Această regulă este indicată atât pe site-ul localului, cât și la intrarea în restaurant.

„Atenție: «Mâncați cât doriți» nu înseamnă risipă. În cazul unei cantități excesive de mâncare rămasă, poate fi percepută o taxă de 10 € pentru fiecare farfurie”, se menționează pe site-ul restaurantului.

Astfel, dacă un client nu mănâncă toată mâncarea pe care și-a pus-o în farfurie, acesta trebuie să plătească o „amendă” de 10 euro.

„Formula noastră este «tot ce poți mânca»: puteți lua mâncare de câte ori doriți, însă vă îndemnăm să respectați produsele și să luptați împotriva risipei alimentare. În cazul unei cantități semnificative de mâncare rămasă, poate fi percepută o taxă suplimentară de 10 € pentru fiecare farfurie.

Această condiție este comunicată clar clienților înainte de începerea mesei, iar vizitatorul este obligat să o respecte. În cazul refuzului de plată, este posibilă și o amendă de 135 de euro pentru fraudă”.

În zilele lucrătoare, la prânz, clienții plătesc 18,90 euro pentru o cantitate nelimitată de mâncare, iar seara — 25,90 euro. În weekend, prețul crește la 27,90 euro.

„Este interzis să luați mâncare neconsumată la pachet”, mai avertizează proprietarii localului.

Restaurantul încearcă să reducă risipa alimentară și cu ajutorul serviciului Too Good To Go.

Preparatele rămase după prânz sunt puse în containere și vândute sub formă de seturi-surpriză. Un meniu cu o valoare declarată de 18 euro poate fi cumpărat cu 5,99 euro, însă clientul nu poate alege produsele care vor fi în interior.

Restaurantul funcționează zilnic între orele 12:00 și 14:30, precum și între 19:00 și 22:30.

Pe Google, localul are un rating de 4,6, bazat pe peste 2.200 de recenzii. Site-ul oficial al restaurantului confirmă, de asemenea, regula privind taxa de 10 euro pentru risipa alimentară excesivă. 

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