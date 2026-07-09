Un reactor al centralei nucleare din Franța a fost oprit din nou din cauza caniculei.

În sud-estul Franței, din cauza vremii extrem de calde, a fost oprit din nou unul dintre reactoarele centralei nucleare de lângă Toulouse.

Operatorul EDF a anunțat că, din cauza temperaturii foarte ridicate a apei în râul Garonne... +28°C reactorul nr. 2 al centralei nucleare de lângă Toulouse este oprit. Conform normelor, temperatura apei în corpuri de apă folosite pentru răcirea reactoarelor, după evacuare, nu trebuie să depășească 28 °C, transmite eurointegration.com.ua, citând bfmtv.com.

Un alt reactor este oprit din mai pentru întreținere planificată.

Ultima dată când s-a recurs la o măsură similară a fost pe 23 iunie, cea mai călduroasă zi înregistrată în istoria observațiilor din Franța.

Între timp, operatorul rețelei electrice Enedis a avertizat că canicula poate afecta și cablurile electrice instalate înainte de 1981 – cabluri vechi, anterioare acestui an. Pentru perioada până în 2040, operatorul a planificat investiții de miliarde pentru creșterea rezilienței rețelei, inclusiv pentru adaptarea acesteia la schimbările climatice.

În timpul valului anterior de temperaturi extreme, la sfârșitul lunii iunie, mii de locuințe au rămas fără curent din cauza avariilor în rețea legate de căldură.