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euronews.com logoeuronews
19 Septembrie 2026, 15:00
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Un plin în UE a atins un cost record: Benzină – 103 euro, motorină – 108 euro

Prețul mediu al benzinei și motorinei în Uniunea Europeană a atins niveluri record: pentru 50 de litri de benzină trebuie plătite acum circa 103 euro, iar pentru motorină – 108 euro.

Un plin în UE a atins un cost-record: benzina – 103 euro, motorina – 108 euro.
Un plin în UE a atins un cost-record: benzina – 103 euro, motorina – 108 euro.

Și este posibil ca acesta să nu fie plafonul: experții BCE se așteaptă ca marja de rafinare a motorinei să atingă un vârf în octombrie, ceea ce ar putea majora suplimentar prețurile la benzinării, transmite euronews.com

Alimentarea completă a rezervorului unui automobil nu a fost niciodată atât de scumpă, în medie, în Uniunea Europeană, arată datele Comisiei Europene. La prețurile medii actuale, pentru a umple complet un rezervor de 50 de litri cu benzină sunt necesari circa 103 €, iar pentru un rezervor plin de motorină — în medie, 108 €.

Prețurile cu amănuntul la combustibil au crescut brusc după începutul conflictului din Orientul Mijlociu, amplificând presiunile inflaționiste în țările blocului comunitar. Inflația energetică în zona euro a urcat în august la 14,3 %, față de 10,3 % în iulie, a comunicat anterior Banca Centrală Europeană.

Un litru de benzină, calculat la prețul mediu ponderat în UE, costa la 14 septembrie 2,063 €, iar motorina — 2,159 €. Ambii indicatori au atins cele mai înalte niveluri de la începutul colectării statisticilor de către Comisia Europeană, în 2005. Precedentul maxim la benzină a fost înregistrat în 2022, iar motorina s-a apropiat ultima dată de nivelul actual în aprilie anul curent.

Prețurile diferă semnificativ între statele UE. Cea mai ieftină benzină este în Malta, la 1,34 € litrul, iar cea mai scumpă — în Danemarca, la 2,56 €. Motorina costă de la 1,21 € litrul în Malta până la 2,51 € în Finlanda.

Aceste date au fost publicate în cel mai recent Buletin petrolier săptămânal al Comisiei Europene, din 17 septembrie, și se bazează pe prețurile valabile la 14 septembrie. Calculele includ taxele.

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