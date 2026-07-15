Un plan de „lovituri devastatoare” împotriva Iranului i-a fost prezentat lui Trump.

Președintele SUA, Donald Trump, a avut o ședință cu angajații administrației, în cadrul căreia s-a discutat creșterea numărului loviturilor asupra Iranului.

Potrivit interlocutorilor Axios, la ședință au participat vicepreședintele SUA JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, șeful Pentagonului Pete Hegseth, președintele Comitetului Șefilor de Stat Major ai Forțelor Armate ale SUA Dan Kane, directorul CIA John Ratcliffe, trimisul special al președintelui Steve Witkoff și alți oficiali de rang înalt.

La întâlnire au fost discutate planuri pentru lovituri „devastatoare” asupra obiectivelor strategice din Iran, pe lângă atacurile din Strâmtoarea Ormuz, au precizat sursele.

SUA și Iranul se confruntă cu schimburi de lovituri din 8 iulie. Armistițiul a fost încălcat după ce SUA au acuzat Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice de atacuri asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz. În ultimele 24 de ore, SUA au lovit obiective militare iraniene în apropierea Strâmtorii Ormuz, iar IRGC a atacat baze americane din Kuweit, Bahrain și Iordania. Donald Trump a amenințat cu lovituri asupra centralelor electrice și podurilor dacă Teheranul va refuza negocierile cu Washingtonul.