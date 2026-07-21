Un pilot spaniol i-a păcălit pe suporterii argentinieni în timpul zborului.

Pe rețelele sociale circulă o poveste despre o glumă neobișnuită făcută de un pilot al unei companii aeriene spaniole în timpul unui zbor cu mulți suporteri argentinieni la bord.

Din cauza lipsei Wi-Fi, pasagerii nu au putut afla rezultatul finalei Campionatului Mondial. Atunci pilotul a decis să îl anunțe prin difuzor. A spus că meciul a fost foarte tensionat, a ajuns în prelungiri și ambele echipe și-au dat toată silința, după care a spus: „Dorim să felicităm prietenii noștri argentinieni…”.

În acel moment, în cabină s-au auzit strigăte de bucurie și aplauze, pasagerii au început să se îmbrățișeze, crezând că echipa lor națională a devenit campioană.

Totuși, după câteva secunde, pilotul a adăugat: „…pentru că Spania a câștigat Campionatul Mondial”.

După aceste cuvinte, în avion s-a instalat o liniște totală.