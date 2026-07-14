Un pilot a scris pe cer „mă plictisesc” în timpul unui zbor de test: A fost lăudat și a primit o zi liberă.

Un pilot al companiei aeriene britanice Ravenair, efectuând un zbor de test după înlocuirea unei piese la avion, a decis să-și împărtășească emoțiile.

În loc să descrie monoton cercuri obișnuite pe cer, el a „scris” fraza: I'm bored („Mă plictisesc”), conform datelor serviciului Flightradar.

Zborul a durat aproximativ 2,5 ore, iar pentru realizarea inscripției pilotul a avut nevoie de circa 20 de minute. Potrivit directorului operațional al companiei Ravenair, Wayne Barrett, în cadrul companiei nu au fost depistate încălcări, avionul s-a întors cu succes în hangar, iar pilotul a primit o zi liberă binemeritată după zborul de test. Mai mult, într-un interviu pentru BBC, Barrett l-a lăudat pe angajat, menționând că o astfel de manevră a necesitat multă precizie și concentrare.