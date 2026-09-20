20 Septembrie 2026, 11:30
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Un pilot a „desenat” portretul Mona Lisei pe cerul SUA.
Un pilot a „desenat” portretul Mona Lisei pe cerul SUA
Pe harta Flightradar24, traiectoria avionului a conturat chipul Giocondei, celebrul portret realizat de Leonardo da Vinci.
Flightradar24 a anunțat acest lucru într-o postare pe platforma X, scrie media.az
„Există artă pe cer și există adevărată artă pe cer. În acest caz, este vorba despre a doua variantă”, se arată în postare.
Flightradar24 a publicat și o captură de ecran a hărții, pe care apare traiectoria avionului. Aeronava a decolat de pe aeroportul din Bentonville, statul Arkansas, și a revenit în același loc după un zbor de peste trei ore.
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