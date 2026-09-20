Un pilot a „desenat” portretul Mona Lisei pe cerul SUA.

Pe harta Flightradar24, traiectoria avionului a conturat chipul Giocondei, celebrul portret realizat de Leonardo da Vinci.

Flightradar24 a anunțat acest lucru într-o postare pe platforma X, scrie media.az

„Există artă pe cer și există adevărată artă pe cer. În acest caz, este vorba despre a doua variantă”, se arată în postare.

Flightradar24 a publicat și o captură de ecran a hărții, pe care apare traiectoria avionului. Aeronava a decolat de pe aeroportul din Bentonville, statul Arkansas, și a revenit în același loc după un zbor de peste trei ore.