Un pasager, amendat cu 150 de euro la Paris pentru că transporta un televizor în metrou.

Operatorul de transport public din Paris, RATP, a amendat un pasager cu 150 de euro pentru că a transportat un televizor în metroul parizian.

La stația „Concorde”, un pasager a fost amendat pentru transportul unui obiect „periculos sau incomod”, când ducea acasă cu transportul public un televizor cumpărat din rețeaua comercială Fnac, transmite eurointegration.com.ua.

Cutia avea dimensiunile de 150 cm lungime, 90 cm lățime și 15 cm grosime. În opinia controlorilor cu care s-a confruntat în timpul călătoriei, aceasta era prea mare.

Dezamăgirea pasagerului amendat a fost împărtășită de mulți utilizatori ai rețelelor sociale, la un an după scandalul provocat de amenda aplicată unui pasager care transporta o plantă în metrou. Confruntată cu valul de nemulțumiri, RATP a anulat atunci decizia, i-a rambursat suma și a modificat regulile pe site-ul său.

Atunci au fost indicate dimensiuni concrete ale bagajului permis, dar acestea s-au dovedit prea stricte, ceea ce făcea imposibil transportul valizelor mari. Noile reguli se bazează mai mult pe bunul simț, dar lasă loc de interpretare. În general, „este permis transportul pachetelor, genților sau bagajelor pe care le puteți purta singur, cu condiția să nu deranjeze ceilalți pasageri sau circulația acestora”.

Totuși, RATP menționează că transportul „obiectelor, pachetelor, genților sau bagajelor care pot reprezenta un pericol, deranja sau crea disconfort pentru pasageri din cauza naturii, cantității sau ambalării necorespunzătoare” poate fi sancționat cu amendă. RATP oferă câteva exemple – de la butelii de gaz până la biciclete demontate și „electrocasnice”, fără a preciza un prag dimensional peste care obiectul este considerat voluminos.

Ca răspuns la solicitare, reprezentanții companiei au subliniat încă o dată că încălcarea legată de transportul unui „obiect periculos sau incomod” este într-adevăr sancționată cu amendă de 150 de euro și că aceste reguli „rezolvă o problemă reală”, având în vedere că „obiectele voluminoase sunt o sursă reală de iritare pentru pasagerii noștri, care se plâng regulat de ele”.

În orice caz, pasagerii care primesc un proces-verbal de amendă au posibilitatea să conteste amenda la serviciul de asistență clienți în termen de trei luni, a adăugat RATP, menționând că analizează toate cererile „cu atenție, seriozitate și promptitudine”.

Pe rețelele sociale, mulți pasageri critică abordarea excesiv de strictă aplicată în cazul acestui pasager cu televizor, subliniind paradoxul: pe de o parte, parizienii sunt încurajați să renunțe la mașini, iar pe de altă parte nu li se permite să circule cu cumpărături în metrou. Alții înțeleg că transportul obiectelor voluminoase poate fi incomod în orele de vârf. Totuși, în acest caz amenda a fost aplicată duminică la ora 16:00.