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14 Iulie 2026, 07:09
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Un pachet de țigări în Germania va costa aproape 12 euro până în 2030

În Germania, țigările vor deveni și mai scumpe. Conform noilor planuri ale Ministerului Finanțelor, până în 2030 prețul mediu al unui pachet va crește până la 11,78 euro.

Un pachet de țigări în Germania va costa aproape 12 euro până în 2030.
Un pachet de țigări în Germania va costa aproape 12 euro până în 2030.

Aceasta este cu aproximativ 40 de cenți mai mult decât prevedea decizia Guvernului, adoptată săptămâna trecută. 

Despre aceasta scrie Redaktionsnetzwerk Deutschland, citând un proiect al fracțiunilor coaliției, transmite bild.de.

Creșterea este legată de un deficit în bugetul federal. Guvernul o numește „moderată” și explică nu doar prin necesitatea suplimentării fondurilor, ci și prin grija pentru sănătate.

„Creșterea servește, de asemenea, protecției sănătății publice și corespunde obiectivului guvernului federal de a reduce proporția fumătorilor în rândul tinerilor și adulților”, au declarat autoritățile.

Conform planului, prețul mediu al unui pachet de țigări ar trebui să crească până la 9 euro în 2027, până la 9,9 euro în 2028, până la 10,8 euro în 2029 și până la 11,78 euro în 2030. În același timp, va fi majorată taxa pe tutun pentru țigaretele rulate manual. Ponderea taxei pe tutun în prețul unui pachet de țigări ar trebui să crească aproximativ de la 4 la 6 euro.

Sursă
bild
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