Un oligarh ucrainean a fost rănit în explozia din Monaco.

Luni seara, la Monaco, a avut loc o explozie puternică într-un bloc de locuințe, în urma căreia au fost răniți trei oameni – omul de afaceri ucrainean Vadim Ermolaev și membrii familiei sale.

Guvernul din Monaco a anunțat cel puțin trei răniți, dintre care doi au suferit răni grave în urma unei explozii care a avut loc în apropierea Pieței de Moulins, scrie eurointegration.com.ua citând lefigaro.fr.

Alte patru persoane au primit asistență medicală din partea salvatorilor, inclusiv o persoană care a suferit șoc și mai mulți răniți cu tăieturi provocate de cioburi de sticlă împrăștiate în urma exploziei.

Este vorba, „probabil, despre un atentat terorist”, a declarat pentru agenția AFP șeful guvernului, Christophe Mirman.

Potrivit presei franceze, toți cei trei răniți fac parte din aceeași familie ucraineană. Ambii părinți, în jur de cincizeci de ani, sunt în stare critică, iar adolescentul de 13 ani este în stare relativă de pericol pentru viață.

Unul dintre părinți este omul de afaceri ucrainean Vadim Ermolaev, care locuiește la Monaco de la începutul războiului pe scară largă din Ucraina. Din decembrie 2023, el se află sub sancțiuni conform deciziei Consiliului Național de Securitate și Apărare, semnată de președintele Vladimir Zelenski.

Vadim Ermolaev se afla în casa sa împreună cu partenera și fiul său. Toți trei au fost răniți și transportați la spitalele din Nisa.

Pe camerele de supraveghere a fost înregistrat un bărbat care a lăsat un rucsac în holul unui bloc de locuințe de pe strada Reveran-Per-Louis-Frolla, situată de-a lungul graniței cu Franța. Potrivit BFMTV, în imagini bărbatul poartă pantaloni bej, o geacă neagră și o pălărie neagră care îi acoperă parțial fața.

În timp ce bărbatul a părăsit imediat locul faptei pe jos în direcția orașului vecin Bosolay, s-a auzit o explozie.

Potrivit lui Christophe Mirman, dispozitivul exploziv conținea, se pare, șuruburi și bile de oțel.

„Poliția efectuează în prezent o anchetă”, a explicat el.

În legătură cu incidentul, autoritățile din Monaco au intensificat măsurile de securitate în principat. Procurorul din Monaco a precizat, de asemenea, că la fața locului au lucrat pirotehniști și ofițeri ai poliției judiciare. La punctul de taxare din Turbie, la granița cu Monaco, au fost organizate controale de către jandarmerie.

„Din câte știu, acesta este primul caz din istorie când un astfel de incident are loc în principat”, a remarcat ministrul de stat.

Într-un comunicat publicat noaptea trecută, prințul Monaco Albert al II-lea și-a exprimat condoleanțele pentru victime și a asigurat sprijinul pentru forțele de ordine.

Numind evenimentul „un șoc pentru întreaga comunitate monegască”, el a asigurat că, sub conducerea guvernului, „toate serviciile de stat relevante sunt în prezent mobilizate în strânsă cooperare cu autoritățile franceze” pentru a „stabili cât mai rapid circumstanțele acestei tragedii și a identifica vinovații”.

Vadim Ermolaev este un om de afaceri din Dnipro, fondatorul corporației comerciale și de producție „Alef” și unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari ai orașului. Anterior, el figura regulat în lista celor 100 cei mai bogați oameni din Ucraina, conform Forbes, însă ulterior a renunțat la cetățenia ucraineană în favoarea pașaportului cipriot.