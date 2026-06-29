Un nou cutremur a avut loc în largul coastelor Venezuelei.

Luni dimineața, 29 iunie, în Venezuela a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 4,6.

Calamitatea a izbucnit la doar cinci zile după două cutremure care au distrus nordul țării și au făcut cel puțin 1.450 de victime. Din nou au fost afectate orașele Caracas și La Guaira, transmite euronews.com.

Un nou cutremur a forțat familiile ale căror case au supraviețuit să iasă pe stradă. Focarul cutremurului a fost la o adâncime de 2,9 kilometri, iar epicentrul la 10 kilometri est de La Guaira, cel mai afectat de cele două cutremure din 24 iunie. Atunci magnitudinea cutremurelor a fost de 7,2 și 7,5.

În ultimele ore au fost înregistrate peste 400 de replici. Din cauza activității seismice, alimentarea cu gaze naturale rămâne suspendată în unele zone ale țării, în special în capitala Caracas.

În contextul lucrărilor de căutare și salvare, președinta interimară Delcy Rodriguez a anunțat un plan de ajutor pentru cei care au rămas fără locuințe.

Echipele de salvare venezuelene și internaționale continuă să lucreze în principal printre dărâmăturile clădirilor din statul de coastă La Guaira, în nordul țării, vecin cu Caracas.