Un mort în atacul de dimineață din Kiev: O stație PECO, un centru de afaceri, un magazin și gara, vizate.

În dimineața zilei de 23 septembrie, Kievul a fost supus unui atac masiv cu drone: au fost afectate stații PECO, un centru de afaceri, un magazin și infrastructura de transport. Sunt morți și răniți.

RBC-Ucraina a reunit tot ce se știe despre consecințele atacului de astăzi asupra capitalei.

În urma atacului, o persoană a murit, iar altele au fost rănite

Potrivit primarului Kievului, Vitali Kliciko, 8 persoane au fost rănite în urma atacului. Unul dintre răniți, internat în stare gravă, a murit la spital.

La ora 10:00, în spitalele municipale erau internate 4 persoane. Două dintre ele se aflau în stare gravă.

Lovituri au fost înregistrate simultan în mai multe raioane ale capitalei:

Raionul Holosiivskyi - o dronă a lovit o benzinărie, au izbucnit incendii în spații de depozitare, ulterior dronele au căzut pe un centru de afaceri cu patru etaje și pe acoperișul unei clădiri nelocuibile, iar una - pe un obiectiv de transport.

- o dronă a lovit o benzinărie, au izbucnit incendii în spații de depozitare, ulterior dronele au căzut pe un centru de afaceri cu patru etaje și pe acoperișul unei clădiri nelocuibile, iar una - pe un obiectiv de transport. Raionul Solomianskyi - fragmente au căzut între blocuri de locuințe, a luat foc o întreprindere de transport, o dronă a lovit clădirea unui magazin și o construcție nelocuibilă cu 9 etaje, la nivelul etajului patru.

- fragmente au căzut între blocuri de locuințe, a luat foc o întreprindere de transport, o dronă a lovit clădirea unui magazin și o construcție nelocuibilă cu 9 etaje, la nivelul etajului patru. Raionul Darnițkîi - au fost afectate o benzinărie și un obiectiv de infrastructură de transport, o persoană a fost rănită.

Benzinăria "Ukrnafta" a fost complet distrusă

Una dintre lovituri a vizat o benzinărie a rețelei "Ukrneft" din raionul Holosiivskyi. Din clădire practic nu a mai rămas nimic.

"Încă o lovitură asupra infrastructurii civile a Ukrnafta. Este deja a șasea din ultimele săptămâni", - a scris președintele Consiliului de administrație al SA "Ukrnafta", Bohdan Kukura.

"Cel mai important: oamenii nu au avut de suferit - personalul se afla în adăpost. La fața locului lucrează deja salvatorii și poliția", - a adăugat el.

Amploarea distrugerilor va fi evaluată după încheierea activității serviciilor de urgență. "Vom reface obiectivele avariate, pentru a asigura oamenilor combustibil", - a dat asigurări Kukura.

Rusia atacă calea ferată din Kiev

A fost atacată și infrastructura feroviară a capitalei. Acest lucru a fost anunțat de președintele Consiliului de administrație al "Ukrzaliznytsia", Oleksandr Perțovskîi.

"Unul dintre feroviarii noștri, întorcându-se acasă după tură, a suferit răni provocate de fragmente. Este la spital, ai noștri sunt alături. I se oferă tot ajutorul necesar", - a scris el.

Din cauza amenințărilor repetate, personalul a trebuit să fie retras în adăposturi, ceea ce a afectat orarul trenurilor. Perțovskîi i-a îndemnat pe pasageri să urmărească online starea curselor.

"Dacă, din motive de securitate, întârziați la tren - nu e nicio problemă. Vom returna 100% din cost, veți pleca cu următorul tren", - a dat el asigurări.

Gara centrală din Kiev nu a fost avariată, a comunicat "Ukrzaliznytsia". La nivelul galben de pericol, îmbarcarea și debarcarea pasagerilor se efectuează doar din spațiile subterane ale gării și ale stației Darnița.

Atacul are loc deja în mai multe valuri. Alertele aeriene au fost declarate de multe ori consecutiv, pe parcursul nopții și al dimineții.