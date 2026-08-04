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4 August 2026, 14:14
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Un militar al Federației Ruse din Crimeea a împușcat mortal colegi de serviciu și civili

Un militar rus a deschis focul asupra colegilor de serviciu și a locuitorilor locali în Crimeea anexată, au anunțat autoritățile de ocupație din peninsula ucraineană.

Un militar al Federației Ruse din Crimeea a împușcat mortal colegi de serviciu și civili.
Un militar al Federației Ruse din Crimeea a împușcat mortal colegi de serviciu și civili.

În urma incidentului au murit patru persoane, inclusiv trei civili, a scris marți, 4 august, „guvernatorul” Sevastopolului, Mihail Razvojaev, pe Telegram, informează dw.com.

Potrivit datelor sale, militarul l-a ucis pe un coleg de serviciu și l-a rănit pe încă unul, iar apoi i-a împușcat mortal pe trei locuitori ai satului Hmelnîțkoe — bărbați în vârstă de 71 și 59 de ani și o femeie de 64 de ani. Alte trei persoane au primit răni. Atacatorul a fost reținut, iar despre motivele sale nu se comunică.

La fața locului din Sevastopol lucrează serviciile operative, anchetatorii și criminaliștii, a scris în continuare Razvojaev. El a îndemnat, de asemenea, „să nu se răspândească zvonuri neconfirmate”. Alte detalii despre cele întâmplate nu a oferit.

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