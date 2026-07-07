Un milionar american și biohacker a anunțat că suferă de o boală rară a stomacului.

Bryan Johnson a anunțat pe X că a fost diagnosticat cu gastrită autoimună. Aceasta este o boală cronică în care sistemul imunitar atacă mucoasa stomacului, ceea ce face ca organismul să absoarbă mai greu substanțele nutritive.

„Stomacul meu se devorează pe sine”, a scris Johnson.

Potrivit antreprenorului, de 11 ani are niveluri scăzute de fier, dar cauza nu a putut fi identificată mult timp. Johnson a declarat că acum, împreună cu echipa sa, va căuta o modalitate de a face față bolii.

El a scris că „va încerca să rezolve această problemă”, criticând în același timp medicii anteriori pentru că, după cum spune el, au subestimat problema nivelului scăzut de feritină.

Johnson este cunoscut pentru încercările sale de a încetini îmbătrânirea. Ia zilnic numeroase suplimente, monitorizează constant indicatorii organismului, controlează strict alimentația, antrenamentele și procedurile medicale.

Netflix a realizat un film documentar despre el, Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever, iar averea sa este estimată la aproximativ 400 de milioane de dolari.