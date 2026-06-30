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dw.com logodw
30 Iunie 2026, 14:43
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Un miliardar chinez a fost condamnat la 30 de ani de închisoare în SUA

În China, Go Wengui a fost un mare dezvoltator imobiliar, însă a fugit din țară din cauza acuzațiilor de corupție. În SUA, instanța l-a găsit vinovat, printre altele, de fraudă, spălare de bani și șantaj.

Un miliardar chinez a fost condamnat la 30 de ani de închisoare în SUA.
Un miliardar chinez a fost condamnat la 30 de ani de închisoare în SUA.

Omul de afaceri chinez Guo Wengui a fost condamnat în SUA la 30 de ani de închisoare, printre altele, pentru fraudă. Potrivit presei americane, un judecător federal din New York a pronunțat sentința luni, 29 iunie, transmite dw.com.

Conform documentelor judiciare, i se vor confisca și active în valoare de 889 milioane de dolari.

Potrivit procuraturii, Guo, împreună cu finanțatorul său, a convins sute de mii de utilizatori de internet să „investescă în diverse companii și programe, oferind informații false”. Ca urmare, ambii au deturnat sute de milioane de dolari. Valoarea totală a prejudiciului este estimată la peste un miliard de dolari.

Spălare de bani și șantaj

Printre altele, Guo Wengui a atras adepți prezentându-se drept un luptător împotriva Partidului Comunist Chinez. În același timp, a folosit numeroase identități false – doar în rechizitoriul procuraturii, pe lângă numele Guo Wengui, sunt menționate șase pseudonime.

În 2024, un juriu din New York l-a găsit vinovat pe Guo pentru mai multe capete de acuzare, inclusiv diverse tipuri de fraudă, spălare de bani și șantaj. Procuratura a cerut pentru el o pedeapsă de cel puțin 30 de ani de închisoare.

În țara sa natală, Guo era un magnat imobiliar și unul dintre cei mai bogați oameni din țară, însă în 2014 a fugit din China pentru a evita urmărirea penală pentru corupție și delapidare. În SUA, și-a construit relații bune cu cercuri apropiate guvernului și este considerat partener de afaceri al fostului consilier al președintelui Donald Trump, Steve Bannon, care a fost arestat în 2020 pentru fraudă pe iahtul lui Guo și ulterior a primit o pedeapsă cu închisoarea. Guo Wengui a fost reținut în 2023 în apartamentul său luxos de lângă Central Park din New York.

Sursă
dw.com logodw
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