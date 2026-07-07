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7 Iulie 2026, 12:26
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Un meteorolog a avertizat asupra unui val de căldură de 40 de grade în stațiunile din Turcia

În Antalya, Izmir și Alanya se așteaptă o căldură anormală până la sfârșitul săptămânii. În unele regiuni, temperatura va ajunge până la +40°C, a declarat meteorologul turc Ihsan Yurttaş.

Un meteorolog a avertizat asupra unui val de căldură de 40 de grade în stațiunile din Turcia.
Un meteorolog a avertizat asupra unui val de căldură de 40 de grade în stațiunile din Turcia.

După cum a explicat meteorologul, la începutul săptămânii temperatura va fi conform normei, însă până la sfârșitul săptămânii se așteaptă caniculă în majoritatea regiunilor țării. Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate pe coastele mediteraneană și egee, inclusiv în Antalya, Izmir și Alanya.

Locuitorii și turiștii sunt sfătuiți să evite expunerea prelungită la soare în orele amiezii. De asemenea, meteorologul le recomandă să se hidrateze corespunzător și să țină cont de riscul de supraîncălzire.

La sfârșitul lunii iunie, în Europa, din cauza caniculei, au murit peste 1.300 de persoane într-o săptămână. Printre țările afectate de caniculă se numără Franța, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania și altele. Vânzările de aparate de aer condiționat în aceste țări au crescut cu peste 70%. Canicula anormală a dus, de asemenea, la incendii forestiere de amploare.

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