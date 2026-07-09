theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
9 Iulie 2026, 23:22
2 048
Copiază linkul
Link copiat

Un medic, condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea a 15 pacienți în Germania

Curtea din Berlin l-a condamnat pe medicul Johannes M., în vârstă de 41 de ani, la închisoare pe viață.

Un medic, condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea a 15 pacienți în Germania.
Un medic, condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea a 15 pacienți în Germania.

Anterior, el a fost recunoscut vinovat de uciderea a 12 femei și 3 bărbați, fapte comise în anii 2021-2024, în timp ce îngrijea pacienți paliativi la domiciliu. Potrivit „BBC”, anchetatorii consideră că numărul victimelor ar putea fi mult mai mare.

Johannes M. (numele său nu este dezvăluit conform legilor din Germania) vizita pacienți incurabil bolnavi la domiciliu. Deși aveau diagnostice grave, niciunul dintre pacienți nu ar fi trebuit să moară în curând, însă aceștia decedau după fiecare vizită. Ancheta a stabilit că medicul le administra amestecuri de medicamente letale, fără consimțământul pacienților. În două cazuri, pentru a ascunde urmele crimei, medicul a provocat incendii în locuințele pacienților.

În timpul procesului, care a durat aproximativ un an, inculpatul și-a susținut nevinovăția, dar în cele din urmă a recunoscut uciderea a 15 pacienți. El a declarat în fața instanței că a crezut că „ajută” persoanele incurabil bolnave, scutindu-le de „suferință și chinuri”. În prezent, anchetatorii verifică 76 de cazuri similare de decesuri ale pacienților paliativi pentru a stabili o posibilă implicare a lui Johannes M.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici