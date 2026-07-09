Un medic, condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea a 15 pacienți în Germania.

Curtea din Berlin l-a condamnat pe medicul Johannes M., în vârstă de 41 de ani, la închisoare pe viață.

Anterior, el a fost recunoscut vinovat de uciderea a 12 femei și 3 bărbați, fapte comise în anii 2021-2024, în timp ce îngrijea pacienți paliativi la domiciliu. Potrivit „BBC”, anchetatorii consideră că numărul victimelor ar putea fi mult mai mare.

Johannes M. (numele său nu este dezvăluit conform legilor din Germania) vizita pacienți incurabil bolnavi la domiciliu. Deși aveau diagnostice grave, niciunul dintre pacienți nu ar fi trebuit să moară în curând, însă aceștia decedau după fiecare vizită. Ancheta a stabilit că medicul le administra amestecuri de medicamente letale, fără consimțământul pacienților. În două cazuri, pentru a ascunde urmele crimei, medicul a provocat incendii în locuințele pacienților.

În timpul procesului, care a durat aproximativ un an, inculpatul și-a susținut nevinovăția, dar în cele din urmă a recunoscut uciderea a 15 pacienți. El a declarat în fața instanței că a crezut că „ajută” persoanele incurabil bolnave, scutindu-le de „suferință și chinuri”. În prezent, anchetatorii verifică 76 de cazuri similare de decesuri ale pacienților paliativi pentru a stabili o posibilă implicare a lui Johannes M.