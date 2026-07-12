Un maniac din Rusia care ucidea fete nu a putut fi prins timp de 20 de ani: S-a dovedit a fi un actor eșuat.

Un maniac din Rusia care ucidea fete nu a putut fi prins timp de 20 de ani. Suspectul s-a dovedit a fi actorul ratat din Berdsk, Alexei Gaskov, care era prieten cu un alt infractor, „maniacul blugilor”, Mihail Iudin.

În această săptămână, Comitetul de Investigații al Rusiei a anunțat finalizarea anchetei penale împotriva lui Alexandr Gaskov, cunoscut drept „maniacul din Novosibirsk”, transmite meduza.io.

El a fost mereu în vizorul organelor de drept încă de la începutul anilor 2000, a stat la închisoare pentru violarea unei minore, însă abia după 20 de ani anchetatorii au reușit să dovedească că este implicat și într-o serie de crime asupra unor tinere în regiunea Moscovei.

Gaskov are 51 de ani și este originar din Berdsk. Tabloidele au relatat că a crescut într-o familie prosperă și încă din copilărie a manifestat interes pentru teatru, visând la o carieră de actor. După armată, Gaskov a intrat la școala de teatru din Novosibirsk (acum Institutul de Teatru de Stat din Novosibirsk), dar a fost exmatriculat curând din cauza absențelor și a dependenței de alcool.

La sfârșitul anilor 1990, Gaskov s-a împrietenit cu Mihail Iudin, care mai târziu a devenit cunoscut drept „maniacul din Berdsk” sau „maniacul blugilor”. Acesta a primit pedeapsă pe viață pentru uciderea și violarea a cinci femei în Berdsk între 1999 și 2002. A fost poreclit „maniacul blugilor” pentru că își alegea victimele, brunete în blugi mulați.

În 2002, Gaskov s-a mutat la Moscova și a intrat la VGIK. A studiat timp de șase luni la cursul lui Emmanuil Vitorgan, dar a fost din nou exmatriculat pentru consum de alcool. Își justifica abuzul de alcool spunând că astfel se simțea mai încrezător și se putea integra mai bine în rol.

În același an, Gaskov s-a întors la Berdsk, unde a fost reținut curând sub suspiciunea de ucidere a unei tinere la care fusese oaspete împreună cu Iudin.

Surprinzător pentru anchetatori, Gaskov a mărturisit atât această crimă, cât și altele, declarându-se „maniacul blugilor” pe care îl temea întregul Berdsk. Totuși, în timpul unui experiment judiciar s-a dovedit că minte.

„Pot să-l caracterizez cu un singur cuvânt — clovn. La interogatorii și-a arătat abilitățile actoricești. A intrat în rol, cum se spune. Și unii chiar au crezut. Colegii spuneau că poate el este „maniacul din Berdsk”, dar eu nu am crezut. Când am mers la experimentul judiciar, s-a pierdut. Nu știa unde să meargă, nu știa nimic. Stătea, clipind din ochi, crezând că îl vor duce la locul crimei”, a povestit unul dintre anchetatori.

Expertiza biologică și alte probe au arătat că adevăratul „maniac al blugilor” era Iudin.

Gaskov a fost eliberat, dar în 2006 a ajuns din nou după gratii. Atunci s-a descoperit că a ademenit și violat fiica de 11 ani a unei femei cu care avea o relație la acea vreme. Pentru această crimă a primit zece ani de închisoare.

Următoarea dată, anchetatorii au revenit la Gaskov în 2024, când au apărut suspiciuni că ar fi implicat într-o serie de crime nerezolvate din regiunea Moscovei, vechi de două decenii. Gaskov a recunoscut din nou totul, dar de data aceasta nu s-a contrazis în declarații și a povestit detaliat despre fiecare crimă.

După cum s-a aflat, între martie și noiembrie 2002 (cât a locuit la Moscova și a încercat să studieze la VGIK), Gaskov a ucis și violat nouă tinere, precum și a înjunghiat un bărbat. De regulă, ataca victimele pe timpul nopții, le lovea cu un obiect greu în cap, apoi le viola și le sufoca.

Primele trei crime le-a comis în districtul Babushkinski din Moscova. A patra victimă a fost o studentă admisă la un colegiu din Moscova, ucisă de el într-un parc forestier din Podolsk. Alte două tinere le-a ucis în aceeași zi în parcul central al orașului Pușkino. Tot în acest parc a înjunghiat ulterior un bărbat. Următoarele două crime le-a comis în nord-estul Moscovei.

A zecea victimă a fost o studentă străină de 23 de ani, Agnes Carolina Santisteban, nepoata consilierului președintelui Peru. Ea studia coregrafia la Institutul de Cultură de Stat din Moscova. Corpul ei a fost găsit în apropierea căminului studențesc din Chimki.

Implicarea lui Gaskov în crime a fost confirmată prin expertiza ADN. El însuși susținea că nu ținea evidența victimelor, dar „din ochi” a comis „peste 100” de crime.

Un alt capăt de acuzare adus lui Gaskov este violul propriei fiice vitrege și determinarea acesteia să consume alcool. Ancheta afirmă că aceste infracțiuni le-a comis din 2020 în regiunea Novosibirsk.

Dosarul penal al lui Alexandr Gaskov va fi judecat de Curtea Regională Moscovită. Acuzatul riscă închisoare pe viață.