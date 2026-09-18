Un judecător i-a interzis lui Trump să demoleze Centrul Kennedy fără notificare prealabilă

Judecătorul federal din Districtul Columbia, Christopher Cooper, a emis o ordonanță care interzice în mod expres demolarea clădirii principale a Centrului Kennedy fără ca instanța să fie notificată în prealabil.

Decizia a apărut la câteva ore după ce pe internet au circulat fotografii cu președintele SUA, Donald Trump, la bordul avionului prezidențial Air Force One, analizând un afiș cu titlul Kennedy Center Demolished („Centrul Kennedy, demolat”), relatează theins.ru, care face referire la cnn.com.

Judecătorul a indicat că vrea să „evite orice confuzie în această privință, având în vedere evenimentele recente”, referindu-se inclusiv la închiderea bruscă a clădirii pentru vizitatori. Cooper a obligat conducerea centrului să informeze în scris instanța cu cel puțin 30 de zile înainte despre orice modificări substanțiale ale planurilor proiectului, inclusiv despre o posibilă demolare a clădirii principale. De asemenea, el a dispus prezentarea unui raport detaliat privind statutul „închiderii temporare” și al reparațiilor de urgență declarate.

Decizia a fost pronunțată ca răspuns la acțiunea depusă de deputata din Congres Joyce Beatty, care se judecă cu administratorii centrului: judecătorul i-a respins cererea de a organiza o audiere separată privind acțiunile consiliului, însă a acceptat să stipuleze „cât se poate de clar” în hotărâre interdicția demolării fără notificare. Mai devreme, joi, avocații lui Beatty au depus în instanță tocmai acele fotografii cu Trump la bordul avionului, drept „dovadă apărută în seara precedentă”. Congresmena a declarat:

„Este pur și simplu revoltător că am ajuns în punctul în care este necesară intervenția permanentă a instanței pentru a proteja această instituție istorică de demolarea ei la ordinul președintelui”.

Clădirea centrului este închisă pentru vizitatori din seara zilei de 15 septembrie: directorul executiv Matt Floca a declarat că a închis majoritatea spațiilor pentru o săptămână din cauza „riscurilor grave pentru siguranța publică”, pe fondul degradării continue a structurilor după uraganul puternic care a lovit Washingtonul la 4 septembrie. Avocații lui Beatty contestă această versiune, considerând-o o tentativă de a explica ulterior închiderea și de a evita răspunderea pentru nerespectarea hotărârii anterioare a lui Cooper, care interzisese deja consiliului să închidă centrul fără o nouă solicitare adresată instanței.