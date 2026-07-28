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28 Iulie 2026, 07:00
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Un italian a construit un amfiteatru fals și organiza tururi ghidate prin el: Riscă închisoare

În provincia italiană Vicenza, în ultimii 20 de ani, a fost posibil să admiri așa-numitul amfiteatru marin Beric, descoperit de localnicul Franco Malosso după o alunecare masivă de teren în 2005.

Un italian a construit un amfiteatru fals și organiza tururi ghidate prin el: Riscă închisoare.
Un italian a construit un amfiteatru fals și organiza tururi ghidate prin el: Riscă închisoare.

Amfiteatrul a fost construit aproximativ în secolele IV-V d.Hr., iar la un moment dat a fost vizitat chiar de Iulius Cezar, se afirma într-un pliant cu oferte de tururi la obiectivul istoric. Pe aceasta se baza Malosso, vânzând tururi turiștilor cu prețul de 40 de euro. Și acestea erau populare – amfiteatrul marin din Berik a fost inclus chiar în ghidul turistic oficial și în aplicația mobilă finanțate de UE.

Totuși, cei care cunosc istoria pot observa o discrepanță: Cezar a trăit cu aproape 400 de ani înainte ca amfiteatrul să fie construit. Dar această minciună este doar o mică parte a unei mari escrocherii: de fapt, amfiteatrul a fost construit de Malosso la începutul anilor 2000. După ce poliția a început să aibă suspiciuni privind adevărata origine a „descoperirii”, au fost analizate imagini satelitare și au fost implicați arheologi. S-a constatat că Malosso a nivelat unul dintre dealurile locale și a ridicat acolo o construcție „antică” din blocuri tencuite, fibră de sticlă și „papier-mâché”

Investigațiile în acest caz au început în 2016, iar acum instanța l-a condamnat pe antreprenorul escroc la 28 de luni de închisoare pentru construcție ilegală și falsificarea unor opere de artă. De asemenea, bărbatul trebuie să plătească o amendă de 3.000 de euro. Totuși, autoritățile regionale doresc să obțină de la afacerist o despăgubire mult mai mare – 560.000 de euro.

Un italian a construit un amfiteatru fals și organiza tururi ghidate prin el: Riscă închisoare

Un italian a construit un amfiteatru fals și organiza tururi ghidate prin el: Riscă închisoare

Sursă
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