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meduza.io logomeduza
3 August 2026, 14:43
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Un înotătorul polonez a traversat Marea Baltică abia la a cincea încercare: A parcurs 160 km înotând

Înotătorul polonez pe distanțe foarte lungi Bartłomiej Kubkowski a traversat Marea Baltică, parcurgând 160 de kilometri în aproximativ 55 de ore.

Un înotătorul polonez a traversat Marea Baltică abia la a cincea încercare: A parcurs 160 km înotând.
Un înotătorul polonez a traversat Marea Baltică abia la a cincea încercare: A parcurs 160 km înotând.

Kubkovski a pornit de pe coasta Suediei vineri, 31 iulie. Duminică seara, 2 august, a ajuns la plaja din orașul Dziwnów. În tot acest timp, înotătorul nu a atins niciodată barca de însoțire, nu s-a odihnit și nu a dormit. Mâncarea i-a fost transmisă cu ajutorul unei conducte speciale de pe barcă. Pentru Kubkovski, această încercare a devenit a cincea — și prima care s-a încheiat cu succes, relatează meduza.io.

Traversarea lui Kubkovski, în cadrul proiectului Ultra Baltic Swim, a fost dedicată beneficiarilor fundației Cancer Fighters, pentru care se strângeau donații.

Înaintea lui Kubkovski, Marea Baltică (dar pe un traseu mai scurt) a mai traversat un alt polonez — Sebastian Karas. În 2017, el a parcurs distanța de 100 de kilometri dintre orașul polonez de la malul mării Kołobrzeg și insula daneză Bornholm în 28 de ore și jumătate.


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