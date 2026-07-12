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eurointegration.com.ua logoeurointegration
12 Iulie 2026, 09:25
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Un grup de alpiniști a căzut în gol în munții României: O femeie a murit

Un grup de alpiniști a căzut în gol în munții României. În urma incidentului, trei alpiniști au fost răniți, iar o femeie din grup a decedat.

Un grup de alpiniști a căzut în gol în munții României: O femeie a murit.
Un grup de alpiniști a căzut în gol în munții României: O femeie a murit.

Despre acest lucru relatează Digi24, scrie eurointegration.com.ua.

Sâmbătă, Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat despre un accident în masivul Bucegi, în zona orașului Bușteni. Patru alpiniști au căzut de la aproximativ 10 metri în timpul ascensiunii, după ruperea corzii.

Incidentul a avut loc într-o zonă greu accesibilă, preferată pentru antrenamentele alpiniștilor.

Pentru a acorda ajutor răniților au fost mobilizate serviciile montane de salvare, inclusiv elicoptere. O femeie din grup a decedat la fața locului, iar ceilalți trei, conștienți, au fost evacuați la Bușteni.

Prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, a declarat pentru mass-media că în grup se afla un instructor care, după incident, a acordat primul ajutor și a chemat serviciile de salvare.

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