Un geam s-a spart la bordul unui avion Ryanair în timpul zborului: Sunt persoane rănite.

În timpul zborului Ryanair de la Salonic (Grecia) către München (Germania) a avut loc un incident: s-a auzit o explozie puternică, iar un geam din cabină s-a spart.

Despre acest incident relatează mass-media grecească, transmite media.az.

În urma depresurizării, măștile de oxigen au coborât, iar pasagerii au ținut persoana aflată pe scaunul de lângă hubloul spart. Pilotul a decis să revină pe aeroportul de plecare „Macedonia”. Persoana rănită, un cetățean sârb de 61 de ani, a fost transportată la spital cu o leziune la nivelul gâtului.

Unul dintre pasageri a povestit că soția persoanei rănite l-a ținut de picioare aproximativ cinci minute, apoi alți pasageri au ajutat să-l tragă înapoi în cabină.

Defecțiunea tehnică a avut loc la bordul aeronavei companiei Ryanair în timpul urcării după decolarea de pe aeroportul internațional „Macedonia” din Salonic (Grecia). Dintr-un motiv încă neclar, unul dintre hublouri s-a spart brusc, iar pasagerul aflat lângă acesta a fost tras pe jumătate afară. Bărbatul a suferit răni și arsuri.

Conform postului de televiziune ERT-news, aeronava Ryanair zbura de la aeroportul internațional „Macedonia” din Salonic către aeroportul orașului german Memmingen.

Potrivit relatărilor pasagerilor, la câteva minute după decolare, când aeronava deja urca în altitudine, s-a auzit o explozie puternică, hubloul s-a spart, iar bărbatul care stătea direct lângă hublou a fost tras aproape pe jumătate în afara fuselajului.

Pasagerii aflați lângă cetățeanul Serbiei au reușit să-l țină în interiorul cabinei. Un rol important l-au avut și centurile de siguranță cu care era fixat bărbatul rănit.

La bordul aeronavei a început panică, sistemul automat de oxigen s-a activat și au căzut măștile de oxigen. Echipajul a liniștit pasagerii și a decis să revină imediat la aeroportul din Salonic. Bărbatul rănit a fost spitalizat. Acum se află în stare de șoc, i s-au diagnosticat leziuni la nivelul gâtului, multiple zgârieturi și arsuri cauzate de contactul cu hubloul spart.

Ceilalți pasageri, majoritatea fără răni, au fost trimiși în Germania cu următorul zbor.

Conform datelor preliminare, cauza incidentului ar putea fi un fragment desprins de motor în timpul decolării, care a deteriorat hubloul.