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7 Iulie 2026, 13:22
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Un funcționar chinez, condamnat la moarte pentru mită în valoare de 325 milioane de dolari

Tribunalul din Nanjing a condamnat un fost oficial chinez la pedeapsa cu moartea pentru mită în valoare de 2,2 miliarde de yuani (325 milioane de dolari).

Un funcționar chinez, condamnat la moarte pentru mită în valoare de 325 milioane de dolari.
Un funcționar chinez, condamnat la moarte pentru mită în valoare de 325 milioane de dolari.

Yang Yulin, în vârstă de 69 de ani, care a ocupat diverse funcții în administrația orașului Nanjing în perioada 1993–2023, a fost găsit anterior vinovat de abuz în serviciu, spălare de bani și luare de mită, informează BBC.

Yang Yulin a coordonat dezvoltarea economică și tehnologică a orașului Nanjing. Potrivit anchetei, acesta facilita obținerea unor contracte avantajoase de construcții, finanțări și transferuri de terenuri în schimbul mitei. După cum relatează BBC, fostul oficial a colaborat cu anchetatorii și, în ultimul cuvânt, și-a exprimat „profundul regret”.

Procesul a fost unul dintre numeroasele desfășurate în cadrul unei campanii ample de combatere a corupției inițiate de liderul Chinei, Xi Jinping. Pedepsele cu moartea sunt aplicate pentru mită în valoare de peste 1 miliard de yuani (147 milioane de dolari). În 2024, un fost oficial din provincia Mongolia Interioară, Li Jianping, a fost executat pentru primirea a peste 3 miliarde de yuani (440 milioane de dolari). În 2021, a fost executat fostul șef al unei mari companii financiare de stat, China Huarong Asset Management, Lai Xiaomin, pentru mită în valoare de aproximativ 277 milioane de dolari.

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