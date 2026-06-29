Un fulgerul a lovit vârful Turnului Eiffel din Paris.

Un fulger puternic a lovit vârful Turnului Eiffel din Paris în timpul unei furtuni. Rafalele de vânt de la vârful construcției depășeau 100 de kilometri pe oră.

O furtună puternică a lovit regiunile centrale și de nord-vest ale Franței. Observatorul Național pentru Monitorizarea Tornadelor și Furtunilor a înregistrat peste 13.000 de fulgere în toată țara în seara zilei de duminică, 28 iunie, scrie bfmtv.com.

Ploile torențiale din Franța au înlocuit canicula anormală care a afectat Europa.