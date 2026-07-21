Un fragment al rachetei Falcon 9 va cădea pe Lună în august

Oamenii de știință au calculat că o bucată desprinsă de la racheta Falcon 9 lansată în ianuarie 2025 va cădea în curând pe Lună.

Impactul etapei rachetei, cu o masă de patru tone, ar putea provoca o strălucire observabilă de astronomii amatori.

Pe 15 ianuarie 2025, racheta Falcon 9 a companiei SpaceX a trimis către Lună două aparate — Blue Ghost al Firefly Aerospace și Resilience al japonezei ispace, scrie space.com.

La un an și jumătate după, mai mulți experți au avansat ipoteza că a doua treaptă a rachetei, rămasă în spațiul cosmic, ar putea lovi Luna pe 5 august. Masa celei de-a doua trepte este de aproximativ patru tone, iar în prezent viteza sa depășește doi kilometri pe secundă.

Posibilului impact al resturilor cu Luna i-a fost dedicată la începutul lunii iulie o ședință a Institutului Virtual pentru Studiul Sistemului Solar (SSERVI) din cadrul NASA. „Observarea impactului Falcon 9 cu Luna” — acesta a fost subiectul întâlnirii.

Se presupune că treapta ar putea cădea în zona craterului Einstein, situat la limita vestică a Lunii. Conform altor calcule, căderea ar trebui așteptată în zona craterului Bell, pe partea opusă a Lunii.

Unul dintre vorbitorii întâlnirii a fost Brian Day, responsabil în cadrul SSERVI de activitatea științei cetățenești. Potrivit acestuia, la observarea consecințelor impactului pot participa astronomi amatori.

„Acest lucru se poate face fie cu instrumentele pe care le aveți în curtea din spate, fie puteți folosi ale noastre, aflate pe orbita lunară. Acest impact va fi o amintire minunată despre cât de frumoase sunt împrejurimile Lunii”, a menționat Day.

Totuși, experții au opinii diferite privind posibilitatea de a vedea explozia de pe Pământ. „Am trecut de la răspunsul „posibil” la „probabil nu” și recent la „poate””, consideră Bill Gray, creatorul unei aplicații folosite de astronomii amatori pentru monitorizarea asteroizilor și cometelor.

„Deși am urmărit treapta încă de la lansare, calculele noastre privind momentul și locul în care va cădea diferă încă cu minute și zeci de kilometri. Dar le vom actualiza și vom înțelege unde se va prăbuși”, a adăugat el.

„Cred că impactul va fi foarte slab. Cred că va fi foarte greu de observat sau chiar imposibil. Totuși, există întotdeauna o șansă”, a exprimat opinia William Cook, șeful diviziei NASA care studiază meteoriții (NASA Meteoroid Environment Office).

Potrivit acestuia, impactul va provoca inevitabil ejectarea unei cantități mari de regoliti lunari, iar observarea acestui proces are o mare valoare științifică.

„Va fi ejectat din crater și va putea crea un nor care va fi iluminat de soare. Prin urmare, este important nu doar să încercăm să vedem scânteia impactului, ci și, dacă aceasta va avea loc suficient de aproape de limbă, să încercăm să observăm norul de material ridicat”, a explicat cercetătorul.