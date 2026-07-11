Un escroc care a locuit aproape 40 de ani gratuit în hoteluri de lux din India a fost reținut
Bingson John, în vârstă de 69 de ani, a înșelat timp de decenii personalul hotelurilor de cinci stele, imitând metodele unui criminal în serie.
În orașul indian Bhubaneswar, autoritățile au reținut un bărbat de 69 de ani, Bingson John, considerat de anchetatori unul dintre cei mai activi escroci din domeniul hotelier din țară, transmite mentoday.ru.
Potrivit The Times of India, reținutul a stat sistematic în hoteluri de cinci stele timp de 36 de ani, începând din 1990, fără să plătească facturile.
Conform datelor preliminare, în această perioadă bărbatul a beneficiat de serviciile a peste 300 de unități hoteliere premium.
Motivul reținerii a fost o sesizare din partea conducerii hotelului de cinci stele Hyatt din Raipur, capitala statului Chhattisgarh.
Din materialele dosarului reiese că suspectul a locuit câteva zile în hotel, folosind toate serviciile disponibile, iar la plecare nu doar că nu a plătit cazarea, dar a și furat un laptop. Poliția cibernetică din Raipur a reușit să-i stabilească locația „călătorului” prin analiza datelor mobile și a indiciilor tehnice, care au condus anchetatorii la ascunzătoarea sa din Bhubaneswar.
În prezent, poliția a confiscat o parte din bunurile furate în urma ultimului incident.
Metoda lui Bingson John se baza pe utilizarea unor documente false și pe o manipulare abilă a personalului unităților premium. Pentru a câștiga încrederea angajaților, el își schimba frecvent poveștile, prezentându-se fie ca ghid străin, fie ca profesor de limba engleză, fie ca instructor de yoga.
Sub aceste identități, el avea acces la camere de lux, proceduri spa și restaurante. Statistica deplasărilor sale arată că în medie schimba hotelurile la fiecare o lună și jumătate, vizitând aproximativ opt unități pe an.
În timpul anchetei, reținutul a recunoscut că în activitatea sa s-a inspirat din metodele lui Charles Sobhraj, cunoscut ca „Șarpele” și „Ucigașul din bikini”. Sobhraj, escroc francez-vietnamez și criminal în serie, a acționat în anii 1970 în Asia de Sud-Est, pe așa-numitul „traseu hippie” din India, Nepal și Thailanda.
Sobhraj se dădea drept diplomat sau comerciant de bijuterii, cucerea victimele, apoi le otrăvea pentru a le lua banii și pașapoartele. Numărul crimelor atribuite lui Sobhraj variază între 12 și 20.
Este remarcabil că însuși Charles Sobhraj a fost eliberat din închisoarea nepaleză printr-o decizie judecătorească din cauza vârstei înaintate, pe 21 decembrie 2022, iar pe 23 decembrie același an a fost deportat în Franța. Bingson John a recunoscut că a copiat tehnicile idolului său, în special în ceea ce privește falsificarea identității și comportamentul sigur pe sine.
La audierile din poliție, John a explicat că, după decenii de escrocherii, mediul carceral i-a devenit familiar, iar interioarele luxoase ale hotelurilor de cinci stele le percepea ca pe opriri temporare în timpul călătoriilor sale. În prezent, împotriva sa se desfășoară anchete în mai multe regiuni ale țării.
Autoritățile continuă investigația, scopul fiind stabilirea listei complete a rețelelor hoteliere și a hotelurilor private păgubite în cei 36 de ani de activitate ai escrocului.