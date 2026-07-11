Un escroc care a locuit aproape 40 de ani gratuit în hoteluri de lux din India a fost reținut.

Bingson John, în vârstă de 69 de ani, a înșelat timp de decenii personalul hotelurilor de cinci stele, imitând metodele unui criminal în serie.

În orașul indian Bhubaneswar, autoritățile au reținut un bărbat de 69 de ani, Bingson John, considerat de anchetatori unul dintre cei mai activi escroci din domeniul hotelier din țară, transmite mentoday.ru.

Potrivit The Times of India, reținutul a stat sistematic în hoteluri de cinci stele timp de 36 de ani, începând din 1990, fără să plătească facturile.

Conform datelor preliminare, în această perioadă bărbatul a beneficiat de serviciile a peste 300 de unități hoteliere premium.

Motivul reținerii a fost o sesizare din partea conducerii hotelului de cinci stele Hyatt din Raipur, capitala statului Chhattisgarh.

Din materialele dosarului reiese că suspectul a locuit câteva zile în hotel, folosind toate serviciile disponibile, iar la plecare nu doar că nu a plătit cazarea, dar a și furat un laptop. Poliția cibernetică din Raipur a reușit să-i stabilească locația „călătorului” prin analiza datelor mobile și a indiciilor tehnice, care au condus anchetatorii la ascunzătoarea sa din Bhubaneswar.