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16 Septembrie 2026, 09:01
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Un elicopter al unui serviciu de știri TV s-a prăbușit în timpul unei transmisiuni în direct în SUA

În Los Angeles, un elicopter al unui serviciu de știri de televiziune s-a prăbușit în timp ce jurnaliștii relatau despre un accident cu un autobuz, în urma căruia au murit 2 persoane.

Un elicopter al unui serviciu de știri TV s-a prăbușit în timpul unei transmisiuni în direct în SUA.
Un elicopter al unui serviciu de știri TV s-a prăbușit în timpul unei transmisiuni în direct în SUA.

Elicopterul s-a prăbușit într-o parcare, iar alte 3 persoane au murit — pilotul, un pasager și un trecător aflat întâmplător în parcare.


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