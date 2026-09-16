Un elicopter al unui serviciu de știri TV s-a prăbușit în timpul unei transmisiuni în direct în SUA

În Los Angeles, un elicopter al unui serviciu de știri de televiziune s-a prăbușit în timp ce jurnaliștii relatau despre un accident cu un autobuz, în urma căruia au murit 2 persoane.

Un elicopter al unui serviciu de știri TV s-a prăbușit în timpul unei transmisiuni în direct în SUA.