Un cutremur de magnitudinea 7,3 a avut loc în sudul Mexicului.

Un cutremur cu magnitudinea de 7,3 a fost înregistrat în golful Tehuantepec, în apropierea orașului portuar Puerto Madero, în sudul Mexicului.

În comunicat se menționează că cutremurele subterane au fost înregistrate în jurul orei 14:48 GMT. Focarul cutremurului se afla la o adâncime de 18,6 km și era situat la 58 km de Puerto Madero, transmite reuters.com.

De asemenea, la ora 15:20 GMT, în aceeași zonă a fost înregistrat un cutremur cu magnitudinea 6,0. Potrivit USGS, în prezent au avut loc aproximativ 12 cutremure în apropierea Puerto Madero.

Guvernatorii statelor Chiapas și Tabasco, unde s-a produs cutremurul, nu au raportat distrugeri, a scris pe X președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum.

„Ministerul Forțelor Maritime recomandă să nu se apropie de plaje în următoarele șase ore din cauza riscului de tsunami. Este important să se urmeze recomandările Serviciului de Protecție Civilă”, a avertizat șefa statului.

Potrivit Reuters, după cutremur, sistemul american de avertizare privind tsunami a emis o alertă despre posibilitatea producerii unui tsunami de-a lungul coastei în raza de 300 km de la epicentru. Pe lângă Mexic, replicile au fost resimțite în Guatemala și El Salvador, transmite agenția.