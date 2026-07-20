Un bărbat, reținut în Germania după ce a aruncat o roșie în premierul Bavariei.

În landul bavarez din Germania, în timpul unui eveniment public, un bărbat necunoscut a aruncat o roșie în premierul landului, Markus Söder; atacatorul a fost imediat reținut de forțele de ordine.

Incidentul a avut loc în comuna Bernau am Chiemsee, unde Söder era oaspetele sărbătorilor dedicate împlinirii a 1100 de ani de la fondarea localității și urma să susțină un discurs festiv, scrie eurointegration.com.ua citând bild.de.

Potrivit martorilor, un bărbat a sărit brusc din tufişuri și a aruncat o roșie în capul șefului guvernului bavarez.

Angajații poliției criminale locale (LKA), care asigurau paza, au intervenit imediat și au reținut atacatorul, după care poliția l-a luat în custodie.

Conform presei germane, reținutul este un cetățean german în vârstă de 31 de ani.

În urma incidentului, Söder nu a fost rănit. După ce și-a șters cu un șervețel resturile de roșie din urechea stângă, politicianul și-a continuat drumul.

În ciuda unei mici întârzieri, discursul său a decurs fără alte incidente.

Martorii au declarat că atacatorul „a apărut de nicăieri” și și-au exprimat îngrijorarea că acesta a reușit să se apropie atât de mult de premierul Bavariei.