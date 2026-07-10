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eurointegration.com.ua logoeurointegration
10 Iulie 2026, 21:40
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Un bărbat înarmat cu pumnale și o macetă a rănit polițiști la Varșovia

Un bărbat de 29 de ani, înarmat cu două pumnale și o macetă, a atacat un polițist al Biroului Central pentru Combaterea Criminalității Cibernetice din Varșovia.

Un bărbat înarmat cu pumnale și o macetă a rănit polițiști la Varșovia.
Un bărbat înarmat cu pumnale și o macetă a rănit polițiști la Varșovia.

Ulterior, în timpul tentativei de reținere, acesta a rănit încă doi angajați ai forțelor de ordine.

Atacul a avut loc în apropierea sediului Biroului Central pentru Combaterea Criminalității Cibernetice de pe strada Vavozova din Varșovia. Un polițist se îndrepta spre serviciu când a fost atacat de un bărbat înarmat cu un box metalic, transmite eurointegration.com.ua.

Atacatorul l-a lovit pe polițist în cap, după care a fugit de la locul incidentului.

Polițiștii au observat suspectul în zona stației de metrou „Kabaty” și au intervenit. La tentativa de reținere, bărbatul de 29 de ani a atacat alți agenți de poliție.

„Unul dintre polițiști a fost lovit cu pumnale în picior, ceea ce i-a cauzat o leziune gravă și a fost transportat la spital”, a declarat o reprezentantă a Biroului Central pentru Combaterea Criminalității Cibernetice.

Potrivit acesteia, ceilalți doi polițiști au suferit răni ușoare.

Conform informațiilor preliminare, reținutul nu căuta o persoană anume, scopul său era să atace un polițist implicat în lupta împotriva criminalității cibernetice. Bărbatul de 29 de ani susține că este urmărit și interceptat de serviciile speciale. Circumstanțele incidentului și motivele acțiunilor sale sunt în curs de investigare.

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