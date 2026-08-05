Un bărbat înarmat a fost reținut în apropierea clubului de golf al lui Trump, înainte de vizita președintelui.

În California a fost reținut un bărbat înarmat în apropierea clubului de golf al președintelui SUA, Donald Trump, cu două zile înainte de vizita sa planificată.

Despre aceasta informează RBC-Украина , citând Politico.

Incidentul a avut loc pe teritoriul Trump National Golf Club din Rancho Palos Verdes, unde Trump urma să participe la un eveniment privat de strângere de fonduri pentru Comitetul Național Republican.

Procurorii verifică dacă incidentul a fost legat de o posibilă amenințare la adresa șefului Casei Albe, însă, deocamdată nu au fost identificate semne de pregătire a unui atentat.

Reținerea bărbatului înarmat

Potrivit poliției, atenția agenților federali a fost atrasă de un bărbat de 38 de ani, rezident al orașului Downey, pe nume Janin John Taele. Timp de câteva zile la rând, acesta s-a aflat în apropierea clubului, a fotografiat și a filmat zona, precum și, după cum consideră anchetatorii, a monitorizat pregătirea măsurilor de securitate înainte de sosirea președintelui.

În timpul reținerii, în buzunarul bărbatului a fost găsit un încărcător cu 16 cartușe cu proiectile expansive. În automobilul său, parcat lângă clubul de golf, au fost descoperite un pistol încărcat cu un cartuș în cameră și un alt încărcător plin.

Ulterior, autoritățile au efectuat o percheziție la domiciliul suspectului, unde au fost ridicate mai multe arme de foc, inclusiv o armă modificată ilegal, o cantitate mare de muniție, veste antiglonț, dispozitive de radiocomunicații și agende cu însemnări, al căror conținut ancheta l-a descris ca fiind îngrijorător.

După cum s-a dovedit, bărbatul a mai fost implicat și într-un alt dosar penal, legat de un jaf.

El a fost pus sub acuzare pentru deținere ilegală de arme, muniție interzisă și port ascuns de armă de foc. În instanță, nu și-a recunoscut vinovăția.

Autoritățile subliniază că, deocamdată, nu dețin date privind existența unei amenințări reale la adresa președintelui sau a populației.

Cu toate acestea, ancheta continuă, ținând cont de incidentele anterioare, legate de securitatea lui Donald Trump, inclusiv de tentativele din 2024, după care măsurile de protecție ale acestuia au fost intensificate semnificativ.